Wacana TransJakarta Berbasis Hidrogen, Menteri ESDM Bahlil akan Ajak Diskusi Pramono

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan membahas penggunaan bus TransJakarta berbasis hidrogen dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Tentang bus, saya coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI untuk memanfaatkan ini (hidrogen),” ujar dia dalam acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhbition 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (21/7).

Selain pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi, Bahlil juga menyoroti penggunaan hidrogen di sektor petrokimia yang berorientasi kepada energi bersih.

“Ini juga penting. Banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendorong proses percepatan ini (hidrogen),” katanya.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan usulan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo yang meminta Bahlil untuk melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ihwal pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar bus TransJakarta.

Hydrogen Refueling Stations (HRS) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pun, lanjut dia, sudah tersedia dan siap pakai di Jakarta. Namun, Darmawan mengatakan belum ada armada bus yang menggunakan bahan bakar hidrogen.

“Barangkali Bapak (Bahlil) bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu. TransJakarta,” kata Darmawan.

Ia pun mengungkapkan telah melakukan diskusi dengan pabrik kendaraan Jepang, Jerman, maupun China ihwal ketersediaan bus hidrogen.