PNRE Teken 6 Kesepakatan dari Pengembangan Biofuel, Hidrogen hingga Konservasi Hutan

JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong pengembangan biofuel, energi hidrogen, hingga konservasi hutan melalui enam kesepakatan dengan sejumlah mitra strategis.

"Enam kesepakatan ini mencerminkan luasnya peluang yang dapat dikembangkan, mulai dari energi terbarukan hingga solusi berbasis alam," kata Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, dikutip Sabtu (5/9).

Adapun keenam kesepakatan tersebut melibatkan Pertamina NRE bersama sejumlah mitra strategis, yaitu PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), PT Medco Intidinamika, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Globaltec Desarrollos e Ingeniería, S.A., PT Inhutani I (Persero), serta PT Hydrogene de France Energy Indonesia.

Dari enam agenda tersebut, empat merupakan MoU/JDSA handover atas kerja sama yang telah disepakati sebelumnya, sementara dua agenda lainnya merupakan penandatanganan yang dilakukan dalam rangkaian The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 yang digelar awal pekan ini.

John mengatakan, kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pengembangan ekosistem energi bersih di Indonesia.

"Pertamina NRE terus memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra untuk mengembangkan solusi energi bersih yang mendukung ketahanan energi dan agenda transisi energi Indonesia," ujarnya.

Dua penandatanganan yang dilakukan dalam rangkaian IndoEBTKE ConEx 2026 mencakup MoU antara Pertamina NRE dan Globaltec Desarrollos e Ingeniería, S.A. terkait pengembangan biomethanol dari palm oil mill effluent (POME), serta Listing Representation-Verra Registry Signing untuk Rangkong Basaken Landscape Conservation Project bersama PT Inhutani I (Persero).

Sementara itu, empat agenda handover mencakup kerja sama PPI dengan Agrinas Palma Nusantara dalam pengembangan energi terbarukan, kerja sama Pertamina NRE bersama Medco Intidinamika dan PTPN III terkait pengembangan bioetanol, serta kerja sama PPI dengan SGN untuk pengembangan bioetanol berbasis molase.