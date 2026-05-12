Ryandi Zahdomo
Rabu, 13 Mei 2026 | 01.39 WIB

KDM Buka Wacana Hapus Pajak Kendaraan Bermotor di Jabar, Ganti dengan Sistem Jalan Berbayar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana hapus PKB, diganti dengan ERP. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM berencana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Gagasan berani ini ditujukan untuk menciptakan rasa keadilan sekaligus memastikan infrastruktur jalan di Jawa Barat memiliki kualitas kelas dunia.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, KDM menekankan pentingnya pembenahan fasilitas publik terlebih dahulu. Ia menargetkan lima kriteria utama yang harus dipenuhi oleh setiap jalan provinsi di Jawa Barat:

1. Kondisi jalan yang mulus tanpa lubang.

2. Sistem drainase yang memadai untuk mencegah genangan.

3. Pengawasan CCTV di berbagai titik sebagai jaminan keamanan.

4. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai dan estetis.

5. Penyediaan pos pengamanan yang dilengkapi mobil derek, pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis.

