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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 11 September 2026 | 01.22 WIB

Suzuki Pamerkan 3 Mobil di GIIAS Bandung 2026, Simak Penawaran Menarik Bagi Pengunjung

Suzuki Fonx salah satu andalan di GIIAS Bandung 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Suzuki Fonx salah satu andalan di GIIAS Bandung 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pilihan mobil hybrid semakin mendapat ruang dalam pameran otomotif di Indonesia. Tren tersebut turut terlihat di GIIAS Bandung 2026, ketika Suzuki membawa XL7 New Alpha Hybrid dan Fronx SGX Hybrid Kuro untuk diperkenalkan langsung kepada masyarakat Jawa Barat.

Selain dua model hybrid tersebut, Suzuki menampilkan Grand Vitara. Ketiganya hadir dalam pameran GIIAS Bandung 2026 yang berlangsung 9–13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung.

Kehadiran mobil hybrid menjadi bagian dari upaya Suzuki memperkenalkan pilihan kendaraan dengan karakter dan kebutuhan yang berbeda kepada konsumen. Pengunjung juga dapat mencoba langsung kendaraan melalui fasilitas test drive.

Sales 4W Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Rendy Anggadiputra mengatakan, pameran menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat dan mengenal kendaraan secara langsung.

“Kami menghadirkan pilihan kendaraan dengan karakter yang berbeda agar masyarakat dapat menemukan model yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitasnya,” ujar Rendy di GIIAS Bandung, Kamis (10/9).

Salah satu andalan Suzuki Grand Vitara yang dipamerkan di GIIAS Bandung 2026. (Dony/JawaPos.com)

Bagi Suzuki, GIIAS Bandung juga menjadi bagian dari pendekatan kepada konsumen di Jawa Barat. Pameran memungkinkan masyarakat melihat kendaraan secara langsung sekaligus memperoleh informasi mengenai produk dan layanan dari jaringan dealer.

Rendy mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan pameran untuk berdiskusi mengenai kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mencoba produk yang tersedia.

Dengan demikian, kehadiran Suzuki di GIIAS Bandung 2026 tidak hanya menampilkan produk, tetapi juga menjadi ruang bagi konsumen untuk melihat perkembangan pilihan kendaraan, termasuk mobil hybrid, yang semakin beragam di pasar otomotif Indonesia.

XL7 dan Fronx Hybrid Jadi Pilihan

Dua model hybrid yang ditampilkan Suzuki adalah XL7 New Alpha Hybrid dan Fronx SGX Hybrid Kuro. Kehadiran keduanya memperlihatkan pilihan kendaraan elektrifikasi Suzuki yang menyasar karakter konsumen berbeda.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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