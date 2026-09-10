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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 10 September 2026 | 18.10 WIB

Changan Deepal S05 dan Nevo Q05 Meluncur di Bandung, Ini Harga dan Jarak Tempuhnya

Changan Deepal S05 dan Changan Nevo Q05 resmi dipasarkan di Jawa Barat melalui ajang GIIAS Bandung 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Changan Deepal S05 dan Changan Nevo Q05 resmi dipasarkan di Jawa Barat melalui ajang GIIAS Bandung 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Changan Indonesia memperluas pilihan mobil elektrifikasi di Jawa Barat dengan menghadirkan Changan Deepal S05 dan Changan Nevo Q05 dalam ajang GIIAS Bandung 2026.

Keduanya menjadi model yang menarik perhatian karena menawarkan karakter berbeda. Deepal S05 hadir dengan pilihan BEV dan REEV, sementara Nevo Q05 mengandalkan penggerak listrik dengan harga yang lebih terjangkau.

Changan tampil perdana di GIIAS Bandung 2026 yang berlangsung pada 9-13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom.

Kehadiran kedua SUV ini sekaligus menjadi langkah Changan memperluas pasar kendaraan elektrifikasi di Jawa Barat.

“Jawa Barat, khususnya Bandung, merupakan salah satu pasar penting bagi Changan dengan potensi pertumbuhan otomotif yang kuat,” ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya di GIIAS Bandung (9/9).

Changan Deepal S05, Ada Pilihan BEV dan REEV

Deepal S05 menjadi salah satu model utama Changan di Bandung. SUV ini menawarkan dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Dari sisi desain, Deepal S05 mengusung tampilan modern dan telah meraih Germany iF Design Award 2025. Mobil ini memiliki panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, serta wheelbase 2.880 mm.

Masuk ke kabin, Deepal S05 dilengkapi layar sentuh 15,4 inci beresolusi 2.5K yang mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Sistem infotainment tersebut menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8155.

Fitur lainnya meliputi Sunflower Screen yang dapat berputar hingga 15 derajat, panoramic roof seluas 1,9 meter persegi dengan electric sunshade, serta AR-HUD yang menampilkan informasi berkendara di area pandang pengemudi.

Untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari, tersedia Intelligent Voice Assistant berbahasa Indonesia yang dapat menerima perintah suara dari empat zona kabin.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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