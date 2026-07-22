Changan Luncurkan Deepal S05 di Indonesia, Tawarkan Pilihan BEV dan REEV dalam Satu Model SUV

JawaPos.com - Changan resmi memasuki babak baru di pasar kendaraan elektrifikasi Indonesia dengan meluncurkan SUV terbarunya, Deepal S05.

SUV ini menjadi model pertama di Indonesia yang tersedia dalam dua pilihan teknologi sekaligus, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Peluncuran tersebut menjadi langkah awal Changan dalam memperluas portofolio kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di Indonesia.

Melalui dua opsi teknologi tersebut, perusahaan ingin memberikan alternatif kendaraan listrik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas konsumen.

"Perjalanan global Changan kini memasuki babak baru di Indonesia. Melalui Deepal S05, SUV pertama di Indonesia yang menghadirkan pilihan teknologi BEV dan REEV, kami ingin memberikan solusi mobilitas yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia," ujar Director of Sales Changan Auto Southeast Asia, Sebastien Li di Jakarta, Selasa (21/7).

Deepal S05 dikembangkan dengan mengusung tiga aspek utama, yaitu desain, teknologi, dan kenyamanan kabin.

Dari sisi desain, SUV ini mengadopsi konsep Symbiotic Aesthetics yang mengedepankan tampilan futuristis dan aerodinamis.

Di dalam kabin, mobil ini menawarkan ruang yang lebih lapang berkat wheelbase sepanjang 2.880 mm.

Fitur yang disematkan antara lain 50-inch AR Head-Up Display, 15,4-inch Sunflower Screen, kursi depan dengan fungsi memori, fitur Easy Entry & Exit, ventilasi dan pemanas kursi, hingga Royal Comfort Seat untuk penumpang depan.