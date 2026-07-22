Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Rabu, 22 Juli 2026 | 13.31 WIB

Changan Luncurkan Deepal S05 di Indonesia, Tawarkan Pilihan BEV dan REEV dalam Satu Model SUV

Changan resmi memasuki babak baru di pasar kendaraan elektrifikasi Indonesia dengan meluncurkan Deepal S05. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Changan resmi memasuki babak baru di pasar kendaraan elektrifikasi Indonesia dengan meluncurkan Deepal S05. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Changan resmi memasuki babak baru di pasar kendaraan elektrifikasi Indonesia dengan meluncurkan SUV terbarunya, Deepal S05.

SUV ini menjadi model pertama di Indonesia yang tersedia dalam dua pilihan teknologi sekaligus, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Peluncuran tersebut menjadi langkah awal Changan dalam memperluas portofolio kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di Indonesia.

Melalui dua opsi teknologi tersebut, perusahaan ingin memberikan alternatif kendaraan listrik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas konsumen.

"Perjalanan global Changan kini memasuki babak baru di Indonesia. Melalui Deepal S05, SUV pertama di Indonesia yang menghadirkan pilihan teknologi BEV dan REEV, kami ingin memberikan solusi mobilitas yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia," ujar Director of Sales Changan Auto Southeast Asia, Sebastien Li di Jakarta, Selasa (21/7).

Deepal S05 dikembangkan dengan mengusung tiga aspek utama, yaitu desain, teknologi, dan kenyamanan kabin.

Dari sisi desain, SUV ini mengadopsi konsep Symbiotic Aesthetics yang mengedepankan tampilan futuristis dan aerodinamis.

Di dalam kabin, mobil ini menawarkan ruang yang lebih lapang berkat wheelbase sepanjang 2.880 mm.

Fitur yang disematkan antara lain 50-inch AR Head-Up Display, 15,4-inch Sunflower Screen, kursi depan dengan fungsi memori, fitur Easy Entry & Exit, ventilasi dan pemanas kursi, hingga Royal Comfort Seat untuk penumpang depan.

Untuk sektor keselamatan dan performa, Deepal S05 menggunakan platform EPA1 All Electric Digital Platform dengan penggerak roda belakang serta suspensi independen di keempat roda.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Bukan Sekadar Mobil Listrik Murah, Chery Q Punya Keunggulan yang Siap Bikin Rival Ketar-Ketir - Image
Otomotif

Bukan Sekadar Mobil Listrik Murah, Chery Q Punya Keunggulan yang Siap Bikin Rival Ketar-Ketir

Sabtu, 18 Juli 2026 | 20.27 WIB

Mobil Listrik Ferrari Luce Dipastikan Meluncur di Indonesia, Kapan Ya? - Image
Otomotif

Mobil Listrik Ferrari Luce Dipastikan Meluncur di Indonesia, Kapan Ya?

Jumat, 17 Juli 2026 | 04.40 WIB

Honda Super-ONE Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Honda Pertama Tampil di Asia Tenggara - Image
Otomotif

Honda Super-ONE Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Honda Pertama Tampil di Asia Tenggara

Selasa, 14 Juli 2026 | 23.22 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore