Changan Deepal S05 Bikin SUV Listrik Naik Kelas, Simak 7 Fitur Canggih yang Jadi Andalannya

Changan Deepal S05 yang dipajang di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Changan Deepal S05 menjadi salah satu SUV listrik terbaru yang menarik perhatian di pasar Indonesia. Tak hanya menawarkan pilihan Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV), mobil ini juga dibekali berbagai fitur pintar yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan pengalaman berkendara.
Hadir sebagai SUV pertama Changan di Indonesia, Deepal S05 menggabungkan teknologi elektrifikasi modern dengan fitur digital yang semakin relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini.
Salah satu fitur paling menarik pada Changan Deepal S05 adalah Sunflower Screen berukuran 15,4 inci beresolusi UHD. Berbeda dengan layar infotainment biasa, layar ini dapat berputar hingga 15 derajat mengikuti posisi pengemudi sehingga tampilan navigasi maupun hiburan lebih mudah dilihat tanpa mengganggu fokus berkendara.
Seluruh pengaturan kendaraan, mulai dari multimedia, navigasi hingga sistem kendaraan terpusat pada layar ini.
Deepal S05 juga sudah mendukung perintah suara dalam Bahasa Indonesia. Fitur ini memungkinkan pengemudi mengoperasikan berbagai fungsi kendaraan tanpa harus menyentuh layar.
Perintah suara dapat digunakan untuk: Mengatur navigasi, Memutar musik dan radio, Mengontrol AC, Mengecek kondisi kendaraan, Melakukan panggilan telepon dan Mengakses pengaturan sistem. Fitur ini membantu pengemudi tetap fokus ke jalan selama perjalanan.
SUV listrik ini dibekali Head-Up Display (HUD) with AR Navigation yang menampilkan informasi penting langsung di area pandang pengemudi.
Navigasi ditampilkan secara real-time sehingga pengemudi tidak perlu terus-menerus melihat layar utama saat mencari arah. Teknologi ini membuat pengalaman berkendara menjadi lebih aman dan praktis.
Dengan dimensi panjang 4.620 mm dan wheelbase mencapai 2.880 mm, Deepal S05 menawarkan ruang kabin yang lega.
Pada varian BEV Max, konsumen juga mendapatkan fitur premium seperti: Panoramic Sunroof, Royal Comfort Seat dan Sunflower Screen.
Sementara sistem audio 14 speaker menghadirkan kualitas suara yang lebih jernih untuk menikmati musik maupun podcast selama perjalanan.
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