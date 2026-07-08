Ajak Changan Deepal S05 Menaklukkan Jalur Jakarta-Ciletuh, Ini Hasilnya

JawaPos.com - Changan mengajak sejumlah jurnalis merasakan langsung Deepal S05 BEV dan Deepal S05 REEV melalui kegiatan media test drive bertajuk Extend Your Freedom.

Rute sepanjang Jakarta-Ciletuh, Sukabumi dipilih karena menyajikan beragam karakter jalan, mulai dari kemacetan perkotaan, jalan tol, jalur pedesaan, hingga tanjakan dan tikungan di kawasan perbukitan.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memperlihatkan bagaimana desain, performa, dan fitur cerdas berpadu memberikan kenyamanan berkendara," ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya.

Perjalanan tersebut sekaligus menjadi ajang pembuktian kemampuan SUV listrik pertama Changan di Indonesia yang hadir dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Varian REEV menjadi pembeda karena mengandalkan motor listrik sebagai penggerak utama, sementara mesin bensin 1.500 cc bekerja sebagai generator untuk mengisi daya baterai saat dibutuhkan.

"Teknologi REEV memberikan alternatif bagi konsumen yang ingin menikmati sensasi berkendara mobil listrik tanpa dibayangi kekhawatiran mencari stasiun pengisian daya ketika melakukan perjalanan antarkota," urai Setiawan.

Pengujian dimulai dari kawasan Jakarta dengan kondisi lalu lintas padat. Dalam situasi stop-and-go, Deepal S05 maupun Deepal S05 REEV menawarkan karakter berkendara yang halus dengan respons pedal akselerasi yang sigap.