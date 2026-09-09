GIIAS Bandung 2026 Hadir, Bawa 19 Merek dan 5 Pendatang Baru

JawaPos.com - Pameran otomotif GIIAS Bandung 2026 resmi digelar mulai 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung.

Ajang ini menjadi kota ketiga dalam rangkaian GIIAS The Series 2026 setelah sebelumnya berlangsung di Tangerang dan Surabaya. Memasuki penyelenggaraan keempat, GIIAS Bandung semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu agenda penting industri otomotif di Jawa Barat.

Masyarakat bisa melihat langsung berbagai mobil dan motor terbaru, termasuk teknologi kendaraan yang sebelumnya diperkenalkan di kota penyelenggaraan GIIAS lainnya.

Sekretaris Umum GAIKINDO, Kukuh Kumara, mengatakan Jawa Barat memiliki potensi besar bagi pertumbuhan industri otomotif nasional.

"Jawa Barat memiliki potensi pasar yang sangat besar. Dari sisi penjualan, provinsi ini konsisten berada di peringkat kedua nasional dengan angka 42.080 unit kendaraan atau menyumbang 15,1 persen dari total penjualan nasional hingga April 2026," ujar Kukuh.

Suasana GIIAS Bandung 2026 di hari pertama. (Dony/JawaPos.com)

GIIAS Bandung 2026 menjadi salah satu penyelenggaraan dengan jumlah peserta terlengkap sepanjang sejarah pameran tersebut. Total terdapat 19 merek kendaraan yang terdiri dari 16 merek mobil dan tiga merek sepeda motor.

Untuk kendaraan penumpang, merek yang hadir antara lain Mazda, Honda, Wuling, Jetour, KIA, VinFast, GAC AION, Changan, BYD, Daihatsu, Omoda Jaecoo, iCar, Chery, Suzuki, Toyota, dan BAIC.

Sementara dari segmen roda dua terdapat Triumph, Royal Enfield, dan Scomadi.

Yang menarik, GIIAS Bandung 2026 juga kedatangan lima merek baru maupun merek yang kembali berpartisipasi, yakni Jetour, KIA, Changan, iCar, dan Triumph.