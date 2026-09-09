Beli Mobil di GIIAS Bandung Dapat Diskon Pajak 10 Persen, Pemprov Jabar Ungkap Detailnya

JawaPos.com - Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026 resmi dibuka tak hanya menjadi ajang berburu mobil baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) turut memberikan stimulus bagi masyarakat melalui diskon pajak kendaraan sebesar 10 persen selama pameran berlangsung.

Insentif tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Jabar untuk mendorong transaksi kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, H. Sumasna, ST, MUM, mengatakan diskon pajak diberikan melalui dua layanan yang tersedia di area GIIAS Bandung.

"Diskon 10 persen ini ada untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) transaksi pembelian kendaraan di GIIAS dan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan yang dilakukan di booth pelayanan Pemprov Jabar selama pameran," ujar Sumasna.

Dorong Transaksi Otomotif Menurut Sumasna, stimulus tersebut diharapkan mampu meningkatkan transaksi selama pameran sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

Kebijakan ini juga tidak lepas dari pentingnya sektor otomotif bagi perekonomian Jawa Barat. Industri kendaraan bermotor bersama rantai pemasok komponennya telah berkembang di berbagai wilayah, termasuk Bekasi, Karawang, Bogor, Purwakarta dan Subang.

Ekosistem tersebut mencakup industri manufaktur serta pemasok komponen dari tingkat tier 1 hingga tier 3. Potensi pengembangan industri otomotif juga terus terbuka di wilayah lain, termasuk Majalengka.

Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor otomotif dan komponen kendaraan juga memiliki kontribusi terhadap aktivitas ekspor Jawa Barat.

"Industri kendaraan dan komponennya menyumbang sekitar 20 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Barat," kata Sumasna.