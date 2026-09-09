Xpeng Mulai Operasikan Lini Produksi Robot Humanoid, Iron Siap Diproduksi Massal Akhir Tahun

JawaPos.com - Xpeng mulai memasuki babak baru dalam pengembangan robot humanoid. Produsen kendaraan listrik asal Tiongkok tersebut telah mengoperasikan lini produksi khusus untuk robot humanoid Iron, yang disebut menjadi salah satu langkah penting menuju produksi massal.

Dalam pengoperasian awal tersebut, lebih dari 80 persen proses utama di lini produksi telah menggunakan sistem otomatisasi. Xpeng menyebut langkah ini menjadi fondasi manufaktur yang dibutuhkan untuk mengejar target produksi massal Iron pada penghujung 2026.

Seperti dilansir dari CnevPost, Xpeng mengumumkan pada Selasa bahwa unit Iron terbaru telah menyelesaikan proses perakitan dan mampu keluar dari lini produksi secara mandiri. Pencapaian tersebut sekaligus menandai perubahan status proyek, dari sebelumnya berfokus pada pengembangan dan pembuatan prototipe menjadi tahap manufaktur melalui lini produksi.

Perusahaan menyebut fasilitas tersebut sebagai lini produksi otomatis pertama di dunia yang dirancang untuk robot humanoid canggih. Sistem manufakturnya menggabungkan standar pengendalian kualitas yang selama ini digunakan pada industri kendaraan listrik pintar dengan teknik produksi berpresisi tinggi untuk robotika.

Sejak awal, lini produksi tersebut dirancang agar mudah diperluas. Otomatisasi pada sejumlah proses utama ditujukan untuk menjaga konsistensi kualitas sekaligus memungkinkan kapasitas produksi ditingkatkan dengan lebih cepat ketika permintaan mulai meningkat.

Meski demikian, pengoperasian lini produksi ini belum menandakan Iron telah memasuki fase produksi massal. Xpeng masih mempertahankan target sebelumnya bahwa produksi massal akan dimulai pada akhir 2026.

Pada tahap awal, robot tersebut rencananya digunakan di sejumlah gerai dan fasilitas milik Xpeng sendiri. Setelah itu, perusahaan berencana memperkenalkan Iron secara resmi dan memulai pengiriman ke konsumen di pasar Tiongkok maupun internasional pada 2027.

Hingga saat ini, Xpeng belum membeberkan kapasitas produksi dari lini tersebut. Harga jual Iron juga masih belum diumumkan.