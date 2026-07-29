Xpeng Rayakan Satu Tahun di Indonesia, Pamerkan Ekosistem AI hingga G6 Pro AWD di GIIAS 2026

JawaPos.com - Xpeng Indonesia memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk menampilkan arah pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menjadi fokus perusahaan.

Mengusung tema "Physical AI for All", Xpeng tidak hanya membawa kendaraan listrik, tetapi juga memperlihatkan konsep ekosistem mobilitas yang menggabungkan kendaraan pintar, robot humanoid, hingga kendaraan terbang.

Keikutsertaan pada GIIAS 2026 juga bertepatan dengan satu tahun kehadiran Xpeng di pasar Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Erajaya Active Lifestyle selaku agen tunggal pemegang merek (ATPM) Xpeng telah memperluas jajaran produknya, membangun jaringan dealer dan layanan purnajual di wilayah Jabodetabek, serta menyiapkan ekspansi ke sejumlah kota besar lainnya.

"Melalui tema Physical AI for All, kami ingin memperlihatkan bagaimana teknologi berbasis kecerdasan buatan tidak hanya diterapkan pada kendaraan listrik pintar, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem mobilitas masa depan yang lebih terhubung, aman, dan mudah diakses. Ke depan, kami akan terus memperluas jaringan, memperkuat layanan, serta menghadirkan berbagai inovasi global Xpeng bagi konsumen di Indonesia," ujar CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah Xpeng GX, sebuah kendaraan konsep yang menggambarkan visi perusahaan terhadap mobilitas masa depan. Konsep tersebut memadukan desain futuristis dengan kecerdasan buatan yang dirancang agar kendaraan mampu beradaptasi dengan kebutuhan penggunanya.

Di sisi lain, Xpeng juga membawa The Next P7, mobil sport listrik yang dibekali kemampuan komputasi hingga 2.250 TOPS. Kendaraan ini mengusung teknologi Visual Language Action (VLA) dan Visual Language Model (VLM) yang memungkinkan sistem memproses informasi secara langsung di dalam kendaraan untuk mengenali kondisi jalan, lalu lintas, maupun perintah dari pengemudi.

Model tersebut dibangun di atas arsitektur kelistrikan 800 volt dengan baterai 5C serta dilengkapi suspensi udara dual-chamber, DCC Intelligent Variable Damping Shock Absorbers, dan kaliper rem Brembo. Xpeng mengklaim kendaraan ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu sekitar tiga detik.

Melengkapi ekosistem tersebut, Xpeng turut menghadirkan Next-Gen IRON, robot humanoid berbasis AI yang dikembangkan untuk interaksi dengan manusia, serta Xpeng X2, kendaraan terbang yang merepresentasikan eksplorasi perusahaan di sektor mobilitas udara. Kehadiran seluruh inovasi tersebut menjadi gambaran pengembangan ekosistem Physical AI yang tengah dibangun perusahaan.

Selain teknologi konsep, Xpeng juga memperkenalkan penyegaran pada MPV premiumnya melalui New X9. Model ini hadir dengan desain Starship 2.0 yang memiliki koefisien hambat udara 0,236 Cd serta dibekali sistem Active Rear-Wheel Steering yang menghasilkan radius putar minimum 5,4 meter.