14 Merek Kendaraan Baru Akan Ramaikan GIIAS Surabaya 2026, dari Jeep hingga Xpeng

JawaPos.com - Setelah sukses digelar di ICE BSD Tangerang Selatan, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan kembali menyapa pecinta otomotif di Kota Surabaya.

Pameran otomotif yang sudah lebih dari satu dekade tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari di Grand City Convention and Exhibition, Jalan Gubeng Pojok, Surabaya pada 26 - 30 Agustus 2026.

Sekretaris Umum GAIKINDO, Kukuh Kumara, mengatakan GIIAS Surabaya 2026 akan menghadirkan total 37 merek kendaraan, yang meliputi kategori kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan kendaraan roda dua.

"Selain itu, bertambahnya area pameran yang digunakan akan membuat para pengunjung semakin nyaman untuk melihat dari dekat berbagai pilihan kendaraan terbaru," tutur Kukuh dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (19/8).

Pada kategori kendaraan penumpang, GIIAS Surabaya 2026 akan memamerkan 26 merek kendaraan ternama, yakni BAIC, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC AION, Geely, GWM, Honda, Hyundai, iCAR, Jaecoo.

Lalu JEEP, JETOUR, KIA, Leap Motor, Lepas, Mazda, Mitsubishi Motors, Polytron, Suzuki, Toyota, Vinfast, Wuling, dan X-PENG. Pada kategori kendaraan komersial, Foton menjadi satu-satunya merek di GIIAS Surabaya 2026.

Sementara itu pada kategori kendaraan roda dua, terdapat 10 merek yang turut berpartisipasi, di antaranya Aprilia, Kuprum, Moto Guzzi, Piaggio, Polytron, QJ Motor, Royal Enfield, Scomadi, Triumph, dan Vespa.

Menariknya, dari 37 merek kendaraan tersebut, 14 di antaranya perdana tampil diGIIAS Surabaya 2026. Ada juga merek kendaraan yang tidak berpartisipasi dalam pameran tahun sebelumnya, namun ikut lagi di tahun ini.

14 merek tersebut, di antaranya Changan, Foton, Hyundai, iCAR, Jeep, Jetour, KIA, Leap Motor, Lepas, Polytron, QJ Motor, Triumph, dan Xpeng. GIIAS Surabaya 2026 juga akan diramaikan oleh 25 merek dari industri pendukung otomotif.