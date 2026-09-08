Kia Pakai Robot dan AI untuk Cek Kualitas Mobil, 1.000 Titik Bodi Jadi Sasaran

Kia mengukur hingga 1.000 titik bodi mobil dengan 600 kriteria kualitas. (KIA)
JawaPos.com - Kerapian panel, presisi pintu, kenyamanan kabin hingga minimnya getaran ternyata melewati proses pengukuran yang sangat detail sebelum sebuah mobil diproduksi.
Kia melakukan proses tersebut melalui Digital Measuring Center (DMC) di Namyang Research and Development Center, Korea Selatan. Fasilitas ini mampu mengukur hingga 1.000 titik pada satu struktur bodi berdasarkan sekitar 600 kriteria kualitas.
Pemeriksaan meliputi kualitas eksterior, kebisingan dan getaran atau Noise, Vibration and Harshness (NVH), kekedapan terhadap air, hingga fungsi dan kelayakan perakitan.
“Setiap titik yang diukur memberi engineer data untuk memahami kondisi kendaraan dan menentukan bagian yang masih perlu disempurnakan,” ujar Harry Yanto, VP Operations Kia Sales Indonesia.
Bodi Mobil Dipindai dalam 3D
Pengukuran struktur dasar dilakukan menggunakan Coordinate Measuring Machine (CMM). Sensor presisi membaca koordinat tiga dimensi pada titik yang telah ditentukan untuk mengetahui jarak, kesejajaran, serta potensi penyimpangan posisi.
Pemeriksaan kemudian berlanjut ke komponen bergerak seperti pintu dan liftgate. Kia menggunakan pemindai optik 3D pada lengan robot, sementara Autonomous Mobile Robots (AMR) membawa komponen menuju area inspeksi.
Setelah komponen terpasang, kendaraan kembali dipindai untuk menemukan penyimpangan yang mungkin terakumulasi dari struktur bodi, komponen bergerak hingga trim.
DMC juga menguji komponen ketika beroperasi. Kamera berkecepatan tinggi dan sensor mampu merekam hingga 500 data pengukuran per detik saat pintu atau liftgate dibuka dan ditutup.
Teknologi ini membantu menemukan perubahan bentuk yang sulit terlihat secara kasatmata, termasuk perubahan akibat bobot komponen maupun tekanan dari luar.
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Jawa Pos
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