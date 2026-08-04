Kia Ramaikan GIIAS 2026, Luncurkan The all-new Seltos hingga Kenalkan Carens EV

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkuat portofolio produknya di Indonesia. Pabrikan asal Korea Selatan itu tak hanya resmi memasarkan The all-new Seltos, tetapi juga memperkenalkan Carens EV sebagai gambaran arah elektrifikasi Kia di Tanah Air.

Dalam pameran yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Kia juga mengusung tema "Drive You Proud" dengan menampilkan total 12 model kendaraan, mulai dari mobil bermesin konvensional, hybrid, hingga kendaraan listrik.

"GIIAS selalu menjadi momen penting bagi Kia untuk memperkenalkan berbagai inovasi terbaru kepada masyarakat Indonesia. Tahun ini kami menghadirkan lebih banyak pilihan produk, teknologi, serta pengalaman yang memungkinkan pengunjung mengenal Kia secara lebih dekat," ujar VP Commercial Kia Sales Indonesia, Welly Nugroho.

The All-New Seltos Resmi Dipasarkan

Salah satu sorotan utama Kia di GIIAS 2026 adalah dimulainya pemasaran resmi The all-new Seltos di Indonesia. Sebelumnya, SUV tersebut telah diperkenalkan melalui sejumlah kegiatan, seperti IIMS Jakarta, IIMS Surabaya, Kia Collezione, hingga program The All-New Seltos Driving Experience.

Secara global, Seltos menjadi salah satu model terlaris Kia dengan penjualan lebih dari 35 ribu unit pada Juni 2026 dan melampaui 177 ribu unit sepanjang semester pertama tahun ini.

The all-new Seltos mengusung desain terbaru dengan filosofi Opposites United, kabin yang dilengkapi Panoramic Dual Display, BOSE Premium Sound System, wireless charging, serta berbagai fitur keselamatan seperti Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Blind Spot View Monitor, Surround View Monitor, dan enam airbag.

SUV ini menggunakan mesin Smartstream 1.5 liter yang dipadukan dengan Intelligent Variable Transmission (IVT) serta Drive Mode Select.

Kia memasarkan The all-new Seltos dalam tiga varian dengan harga OTR Jakarta, yakni Trendy Rp359 juta, Prestige+ ADAS Rp417 juta, dan GT Line Rp469 juta.

Carens EV dipamerkan pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang. (Foto: Nanda Pradana/JawaPos.com).

Carens EV Jadi Arah Baru Elektrifikasi

Selain menghadirkan model baru, Kia juga memperkenalkan Carens EV sebagai representasi strategi elektrifikasi perusahaan di Indonesia.