Kia Perkuat Layanan Purna Jual Selama GIIAS 2026

JawaPos.com - Bukan hanaya memperkenalkan jajaran produk terbaru di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Kia juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan purna jual. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan yang lebih menyeluruh kepada pelanggan selama masa kepemilikan kendaraan.

“Kami terus menyesuaikan layanan kami dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tidak hanya melalui produk, tetapi juga layanan purna jual, perluasan jaringan dealer, hingga berbagai program yang kami siapkan agar pelanggan dapat menggunakan kendaraan Kia dengan lebih nyaman dan tenang,” ujar Harry Yanto, VP Operations Kia Sales Indonesia, Rabu (5/8) saat ajang GIIAS 2026 di Tangerang Selatan.

Sebagai bagian dari layanan tersebut, Kia menghadirkan sejumlah program purna jual untuk berbagai model kendaraan. Meliputi gratis biaya perawatan berkala selama empat tahun atau hingga 50.000 kilometer bagi pemilik The all-new Seltos, The all-new Carens, dan The new Sonet.

Selain itu, Kia memberikan garansi kendaraan hingga tujuh tahun atau 200.000 kilometer untuk The all-new Seltos, The all-new Carens, dan The new Sonet. Sementara pemilik The Kia Carnival dan The Kia EV9 GT-Line memperoleh garansi kendaraan selama lima tahun atau hingga 150.000 kilometer.

Perusahaan juga menyediakan garansi suku cadang selama 12 bulan atau 20.000 kilometer untuk The all-new Carens, The new Sonet, The Kia Carnival, dan The Kia EV9 GT-Line. Bagi pengguna kendaraan listrik maupun hybrid, Kia memberikan garansi baterai hingga delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Selama penyelenggaraan GIIAS 2026, pelanggan juga dapat memanfaatkan layanan inspeksi kendaraan gratis di 31 titik serta memperoleh potongan harga oli hingga 25 persen sebagai bagian dari program purna jual yang ditawarkan.

Layanan Kendaraan EV Perbanyak Jaringan Dealer Di sisi lain, Kia terus memperkuat kesiapan layanan kendaraan elektrifikasi seiring bertambahnya model listrik dan hybrid yang dipasarkan di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Hyundai LG Indonesia EV Battery Facility guna mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Kia juga melanjutkan ekspansi jaringan dealer resmi agar layanan semakin mudah dijangkau pelanggan. Hingga akhir 2026, perusahaan menargetkan memiliki 40 dealer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Kia, seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang mendampingi pelanggan sejak proses pembelian hingga penggunaan kendaraan dalam jangka panjang.