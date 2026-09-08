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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 8 September 2026 | 14.30 WIB

Pembiayaan Kendaraan Tumbuh 40 Persen Saat Pasar Otomotif Indonesia Menurun

Potret pameran otomotif GIIAS Surabaya 2026 di Grand City Convex, Rabu (26/8). (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

Potret pameran otomotif GIIAS Surabaya 2026 di Grand City Convex, Rabu (26/8). (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com – Ekosistem otomotif tidak hanya berkaitan dengan produk dan teknologi kendaraan, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai solusi kepemilikan kendaraan.

Hal ini turut mendorong industri perbankan dan pembiayaan menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) mendapat apresiasi melalui penghargaan Best Automobile Financing in Indonesia pada ajang The Asian Banker Indonesia Awards 2026.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian International Advisory Council terhadap pencapaian transformasi institusi jasa keuangan dan dampaknya bagi nasabah.

Di tengah pasar otomotif Indonesia yang mengalami kontraksi sekitar 10-12 persen pada 2025, bisnis pembiayaan otomotif Danamon tumbuh lebih dari 40 persen pada tahun fiskal 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan serta fokus pada segmen nasabah emerging affluent dan affluent.

Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dalam pernyataannya, Selasa (8/9) mengatakan pembiayaan otomotif menjadi salah satu bagian dari upaya perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah.

“Melalui sinergi MUFG, Danamon dan Adira Finance, kami tidak hanya membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih terintegrasi melalui beragam solusi keuangan,” ujar Ivan.

Dalam ekosistem pembiayaan otomotif tersebut, Adira Finance menangani pengembangan produk, operasional hingga proses penagihan.

Sementara itu, Danamon mendukung distribusi melalui jaringan cabang, kanal digital, program payroll dan relationship management.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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