Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 15 Mei 2026 | 04.13 WIB

Inklusi Keuangan Syariah Kian Kompetitif, Bank Syariah Lakukan Penguatan Strategi

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum. (Istimewa) - Image

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum. (Istimewa)

JawaPos.com - Persaingan industri perbankan syariah di Indonesia semakin mengarah pada penguatan layanan digital, pendekatan komunitas, dan perluasan inklusi keuangan. Di tengah perubahan perilaku nasabah yang makin mengutamakan layanan praktis dan berbasis nilai, bank syariah kini tak lagi hanya bersaing lewat produk, tetapi juga kedekatan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Situasi itu yang mendorong BCA Syariah memperkenalkan proposisi merek baru bertajuk Sahabat Berkahmu bertepatan dengan usia perseroan yang ke-16. Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas peran di tengah pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

Tak hanya memperkuat identitas merek, langkah tersebut juga dibarengi pengembangan layanan digital, perluasan kolaborasi komunitas, serta penetrasi ke segmen generasi muda yang dinilai menjadi pasar potensial industri perbankan syariah ke depan.

Hingga April 2026, total aset BCA Syariah diklaim tercatat mencapai Rp 19,9 triliun atau tumbuh 18,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu turut ditopang 79 jaringan layanan yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengatakan, penguatan proposisi merek dilakukan untuk mempertegas posisi perusahaan sebagai mitra finansial berbasis syariah yang lebih dekat dengan kehidupan nasabah.

”Selama 16 tahun, kami telah menemani perjalanan finansial masyarakat Indonesia. Sahabat Berkahmu adalah penegasan bahwa ke depan, kami ingin hadir lebih dalam, bukan hanya di transaksi, tetapi di setiap ikhtiar nasabah dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah,” ujar Yuli melalui keterangannya.

Sebagai implementasi strategi tersebut, BCA Syariah menjalankan tiga langkah utama secara bersamaan. Pertama, memperkuat layanan digital melalui pembaruan aplikasi mobile banking BSya by BCA Syariah yang mengintegrasikan transaksi harian, kebutuhan ibadah, hingga investasi syariah dalam satu platform.

Selain itu, memperluas kemitraan dengan institusi dan komunitas Islam yakni menjalin kerja sama baru dengan Masjid Istiqlal dan Masjid Raya Bintaro Jaya, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan mitra yang telah berjalan sebelumnya.

”Kami memperluas penetrasi ke segmen baru, khususnya generasi muda, melalui program literasi keuangan syariah dan berbagai aktivitas komunitas yang lebih relevan dengan keseharian Masyarakat, terang Yuli.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Ketidakpastian Risiko Kesehatan dan Kondisi Ekonomi Global Dorong Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Jiwa Syariah - Image
Finance

Ketidakpastian Risiko Kesehatan dan Kondisi Ekonomi Global Dorong Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Jiwa Syariah

Rabu, 13 Mei 2026 | 01.12 WIB

BTPN Syariah Bukukan Laba Bersih Rp 319 Miliar pada Kuartal I 2026 - Image
Finance

BTPN Syariah Bukukan Laba Bersih Rp 319 Miliar pada Kuartal I 2026

Sabtu, 2 Mei 2026 | 06.00 WIB

Kinerja BTPN Syariah Kuartal I Catat Momentum Positif, Perkuat Pembiayaan Ultra Mikro dan Kualitas Portofolio - Image
Ekonomi

Kinerja BTPN Syariah Kuartal I Catat Momentum Positif, Perkuat Pembiayaan Ultra Mikro dan Kualitas Portofolio

Senin, 27 April 2026 | 22.27 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore