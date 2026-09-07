BYD Kuasai Pasar Mobil di Agustus 2026, Honda Cetak Peningkatan

Ragam pilihan mobil Honda yang bisa dibawa pulang pengunjung GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) telah mengeluarkan data penjualan mobil pada Agustus 2026. Menariknya, pada sisi brand otomotif terdapat perkembangan menarik.
Adapun BYD masih menjadi brand asal Tiongkok terlaris di Indonesia pada Agustus. Honda pun turut unjuk gigi dengan naik dua strip dari posisi 10 pada Agustus ke posisi 8 dengan kenaikan penjualan 590 unit.
Pada posisi teratas, pabrikan asal Jepang, Toyota terus menjadi yang terbaik dan tak terkalahkan dengan total penjualan 20.357 pada Agustus. Angka tersebut turun sedikit dibanding Juli dengan angka 21.642 unit.
Pada nomor dua, bukan nama asing yakni Daihatsu dengan angka 13.214 unit. Jumlah ini juga turun sedikit dibandingkan penjualan bulan lalu dengan angka 14.125 unit.
Pada nomor tiga terdapat pabrikan asal Tiongkok yakni BYD dengan penjualan 7.870 unit. Selanjutnya ada Suzuki dengan angka 5.935 unit.
Nomor lima terdapat Mitsubishi Motors dengan angka 5.022 unit yang dilanjutkan dengan kerabatnya yakni Mitsubishi Fuso dengan angka 4.882 unit.
Selanjutnya terdapat Jaecoo yang berada di posisi 7 dengan angka penjualan 3.300 unit. Posisi 8 terdapat pabrikan asal Jepang, Honda dengan angka 3.177 unit yang cukup naik signifikan dari bulan sebelumnya dengan angka 2.587 unit.
Posisi 9 dan 10 masing-masing diisi dengan Isuzu dan Hino yang meraup angka penjualan 2.914 dan 2.871 unit.
Berikut 10 besar brand mobil terlaris pada Agustus 2026 selengkapnya!
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Jawa Pos
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