Xiaomi siap masuk pasar Eropa melalui delapan dealer resminya

JawaPos.com - Pabrikan teknologi asal Tiongkok, Xiaomi dikabarkan tengah mempersiapkan gebrakan baru di pasar otomotif Eropa, melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan delapan grup dealer di Jerman.

CarnewsChina pada Jumat (4/9) waktu setempat, melaporkan bahwa kedelapan grup dealer tersebut adalah Ernst Dello GmbH & Co. KG, Autohaus Dinnebier GmbH, Emil Frey Germany, Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG, Hahn Automobile GmbH + Co. KG, LUEG Mobility GmbH, Penske-Jacobs Innovation GmbH, dan SPT Avior SE & Co. KG.

Di antara mereka, LUEG adalah dealer resmi Mercedes-Benz pertama di Jerman, sementara Emil Frey adalah salah satu grup dealer otomotif terbesar di Eropa.

Wakil presiden Xiaomi Auto dan kepala bisnis internasional Xiaomi Auto Yu Liguo mengatakan, Xiaomi Auto berkomitmen untuk menghadirkan investasi jangka panjang di Eropa.

“Dengan pusat R&D Eropa kami di Munich dan jaringan mitra penjualan dan layanan yang terus berkembang, kami berdedikasi untuk menghadirkan produk inovatif dan pengalaman layanan kelas satu kepada pelanggan Eropa. Kemitraan lokal adalah inti dari komitmen ini,” kata dia.

Yu menambahkan bahwa kemitraan lokal akan menjadi inti dari strategi Xiaomi Auto di Eropa.

Merek, berencana merekrut mitra tambahan di seluruh Eropa seiring mendekatnya peluncurannya pada 2027. Sejak pengiriman model pertamanya dimulai pada Maret 2024, Xiaomi telah mengirimkan lebih dari 700.000 kendaraan di Tiongkok daratan.