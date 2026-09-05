Xiaomi siap masuk pasar Eropa melalui delapan dealer resminya

Xiaomi SU7 Ultra. (carnewschina.com)
JawaPos.com - Pabrikan teknologi asal Tiongkok, Xiaomi dikabarkan tengah mempersiapkan gebrakan baru di pasar otomotif Eropa, melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan delapan grup dealer di Jerman.
CarnewsChina pada Jumat (4/9) waktu setempat, melaporkan bahwa kedelapan grup dealer tersebut adalah Ernst Dello GmbH & Co. KG, Autohaus Dinnebier GmbH, Emil Frey Germany, Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG, Hahn Automobile GmbH + Co. KG, LUEG Mobility GmbH, Penske-Jacobs Innovation GmbH, dan SPT Avior SE & Co. KG.
Di antara mereka, LUEG adalah dealer resmi Mercedes-Benz pertama di Jerman, sementara Emil Frey adalah salah satu grup dealer otomotif terbesar di Eropa.
Wakil presiden Xiaomi Auto dan kepala bisnis internasional Xiaomi Auto Yu Liguo mengatakan, Xiaomi Auto berkomitmen untuk menghadirkan investasi jangka panjang di Eropa.
“Dengan pusat R&D Eropa kami di Munich dan jaringan mitra penjualan dan layanan yang terus berkembang, kami berdedikasi untuk menghadirkan produk inovatif dan pengalaman layanan kelas satu kepada pelanggan Eropa. Kemitraan lokal adalah inti dari komitmen ini,” kata dia.
Yu menambahkan bahwa kemitraan lokal akan menjadi inti dari strategi Xiaomi Auto di Eropa.
Merek, berencana merekrut mitra tambahan di seluruh Eropa seiring mendekatnya peluncurannya pada 2027. Sejak pengiriman model pertamanya dimulai pada Maret 2024, Xiaomi telah mengirimkan lebih dari 700.000 kendaraan di Tiongkok daratan.
Seri Xiaomi SU7 melampaui 500.000 pengiriman dalam 28,5 bulan, sementara Xiaomi YU7 mencatat lebih dari 240 ribu pesanan pasti dalam waktu 18 jam setelah peluncurannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi