5 Pemain Termahal yang Didatangkan Klub Eropa pada Bursa Transfer 2026/27

Pemain termahal yang didatangkan klub Eropa pada bursa transfer 2026/27 (Bein Sports)
JawaPos.com – Bursa transfer musim panas Eropa kembali diwarnai pengeluaran besar dari klub-klub elite yang berupaya memperkuat skuad mereka.
Hingga beberapa hari sebelum jendela transfer ditutup, terdapat lima pemain yang nilai transfernya menembus lebih dari USD 100 juta atau sekitar Rp1,64 triliun, dengan Premier League Inggris mendominasi daftar tersebut, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8).
1. Morgan Rogers - Aston Villa ke Chelsea
Chelsea menjadi klub dengan pengeluaran terbesar setelah mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa dengan nilai sekitar USD 161 juta atau Rp2,64 triliun, setara EUR 138 juta atau sekitar Rp2,58 triliun.
Transfer tersebut menjadikan Rogers sebagai pemain Inggris dengan biaya transfer terbesar dalam sejarah setelah mencatatkan 21 gol dalam 85 penampilan bersama Aston Villa.
2. Elliot Anderson - Nottingham Forest ke Manchester City
Manchester City mengeluarkan sekitar USD 157,5 juta atau Rp2,58 triliun untuk mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest.
Nilai tersebut sekaligus menjadikan Anderson sebagai pemain termahal dalam sejarah Manchester City setelah tampil menonjol di Liga Primer dan memperkuat Inggris pada Piala Dunia 2026.
3. Yan Diomandé - RB Leipzig ke Real Madrid
Real Madrid mendatangkan pemain sayap Pantai Gading berusia 19 tahun, Yan Diomandé, dari RB Leipzig dengan nilai sekitar USD 136,3 juta atau Rp2,23 triliun.
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Jawa Pos
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