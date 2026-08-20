Iran Siapkan Balasan hingga Eropa, Skala Perang dengan AS Terancam Meluas

Ilustrasi rudal buatan Iran. (AP)
JawaPos.com - Iran dilaporkan telah memetakan sejumlah target militer Amerika Serikat di Eropa sebagai opsi balasan jika Presiden Donald Trump kembali meningkatkan serangan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa eskalasi konflik yang semula berpusat di Timur Tengah berpotensi melebar ke wilayah Eropa.
Laporan Financial Times (FT), mengutip dua sumber yang mengetahui persiapan tersebut, menyebut pasukan Iran telah mengkaji kemungkinan menyerang aset-aset AS di Eropa bagian tenggara, termasuk Bulgaria.
Bulgaria menjadi perhatian karena pada bulan lalu mengizinkan pesawat pengisian bahan bakar militer AS menggunakan Pangkalan Udara Bezmer. Fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari jaringan pendukung operasi militer Amerika di kawasan.
Siprus juga disebut masuk dalam daftar kemungkinan sasaran. Negara tersebut memiliki pangkalan udara Inggris yang sebelumnya terkena serangan drone pada Maret.
Dilansir via Iran International, salah satu sumber mengatakan Iran juga mempertimbangkan serangan terhadap kabel serat optik bawah laut di sekitar Selat Hormuz apabila konflik semakin memburuk.
Gangguan terhadap infrastruktur tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap komunikasi dan aktivitas ekonomi internasional.
Sumber yang sama menyebut Teheran tengah bersiap memperluas perang jika Trump benar-benar menjalankan ancaman untuk menyerang infrastruktur Iran. Sumber lainnya menegaskan Iran akan memberikan respons tanpa batas terhadap aksi militer AS.
Iran Ingin Kirim Pesan ke Eropa
Serangan terhadap pangkalan AS di Yordania bulan lalu disebut menjadi salah satu alasan Iran semakin percaya diri dengan kemampuan militernya. Serangan tersebut menewaskan tiga personel militer Amerika dan dinilai Teheran sebagai salah satu serangan jarak jauh paling akurat yang pernah dilakukan.
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