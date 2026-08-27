IBS 2026 Pertemukan Pemerintah hingga Pelaku Teknologi Baterai

JawaPos.com - International Battery Summit (IBS) 2026, yang berlangsung pada 26-28 Agustus 2026, hadir sebagai jembatan untuk mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, lembaga riset, investor, dan pelaku teknologi untuk membahas perkembangan ekosistem baterai.

Founder National Battery Research Institute (NBRI) sekaligus Chair IBS 2026, Prof. Dr. rer. nat. Evvy Kartini, mengatakan pengembangan industri baterai Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya mineral dan investasi.

“Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengambil peran strategis dalam industri baterai global. Namun, membangun ekosistem baterai yang kompetitif dan berkelanjutan tidak cukup hanya dengan mengandalkan sumber daya alam dan investasi,” kata Evvy pada saat membuka IBS 2026 di JIEXPO Convention Centre & Theatre, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, peluang yang saat ini sedang mendapatkan banyak perhatian adalah Battery Energy Storage System (BESS).

Teknologi ini dibutuhkan untuk menyimpan energi yang dihasilkan pembangkit terbarukan, khususnya tenaga surya yang produksinya bergantung pada kondisi cuaca dan waktu.

Director of Business & Academy Development NBRI sekaligus Executive Director Id Battery, Muhammad Firmansyah, mengatakan kebutuhan BESS berpotensi meningkat seiring rencana pengembangan kapasitas pembangkit tenaga surya di Indonesia.

“Dengan target pengembangan PLTS hingga 100 GW, kebutuhan terhadap BESS menjadi semakin strategis untuk mengatasi intermitensi energi surya, menjaga keandalan sistem, serta mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan,” kata dia.