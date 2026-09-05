Bunuh Mozza Axillia, Pelaku Ditangkap di Blora dan Korban Dibuang ke Lereng Tol Jangli

JawaPos.com - Hilangnya remaja berusia 18 tahun asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Mozza Axillia Gunarsa, mulai menemui titik terang setelah hilang misterius selama lebih dari setahun sejak 25 Juni 2025.

Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, mengungkap bahwa pembunuhan Mozza dilakukan pada 25 Juni 2025. Tiga hari berselang, laporan kehilangan korban diterima oleh pihak kepolisian.

Adapun Polres Semarang bersamaan dengan Tim Jatanras Polda Jateng akhirnya berhasil menangkap pelaku utama berinisial MDVA (22) di Kabupaten Blora pada Kamis, 3 September 2026.

"Dari situ kita interogasi informasi awal, kita dapati bahwa yang bersangkutan itu diduga kuat melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2025. Lalu kan laporan orang hilang itu itu kan 28 Juni 2025 ya, tiga hari setelah peristiwa," jelas Bodia seperti dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group).

Setelah membunuh pelaku, Bodia mengungkap bahwa jasad korban dibuang di area lereng Tol Jangli, Kota Semarang.

Adapun kasus ini masih berada dalam proses gelar perkara bersama Polrestabes Semarang dan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Jateng. Hal ini dilakukan untuk menentukan pihak mana yang melakukan penanganan perkara.

"Kita sedang gelar perkara dengan Polrestabes dan Direktorat PPA untuk locus absolutnya kan sementara di Kota Semarang. Nah, ini kan penanganannya kewenangannya kepada satuan siapa itu yang perlu kami perjelas," ungkap Bodia.

Di sisi lain, kasus ini mulai menemui titik terang saat pihak kepolisian menemukan bahwa akun Instagram korban masih tertaut pada ponsel orang tuanya. Di situ, terdapat percakapan antara korban dengan pelaku.