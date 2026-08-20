Satukan Komunitas Motor Lintas Genre, Throttle LAnd 2026 Siap Digelar

JawaPos.com - Throttle LAnd 2026 akan menjadi ruang pertemuan komunitas roda dua dari berbagai genre dalam satu festival pada 29 Agustus 2026 di Mitra Terrace, Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mulai dari motor sport, klasik, custom, adventure, supermoto, skutik hingga motor listrik akan hadir dalam gelaran yang menggabungkan kultur berkendara, musik, seni, dan lifestyle.

Festival ini dijanjikan tidak sekadar menghadirkan komunitas sebagai penonton. Sejumlah komunitas motor dilibatkan langsung dalam rangkaian kegiatan, sehingga Throttle LAnd dirancang sebagai ruang bersama yang mempertemukan karakter berbeda di ekosistem roda dua Indonesia.

"Throttle LAnd hadir untuk menyatukan seluruh genre komunitas motor dalam satu festival. Kami ingin menghadirkan ruang bagi seluruh pecinta roda dua untuk bertemu, berbagi inspirasi, dan merayakan kultur berkendara Indonesia tanpa memandang jenis motor," ujar Adam Hadziq, Project Director Throttle LAnd 2026 melalui keterangannya.

Konsep lintas genre tersebut diperkuat Bold Riders sebagai sponsor utama. Dengan jaringan lebih dari 600 komunitas motor di berbagai daerah, Bold Riders juga akan membawa lebih dari 250 anggotanya ke Jakarta untuk mengikuti festival.

"Bold Riders lahir sebagai wadah bagi komunitas motor. Setiap komunitas punya karakter dan kebanggaannya masing-masing, dan Throttle LAnd menjadi tempat untuk semua bisa berkumpul tanpa harus jadi seragam. Buat kami, itulah The Spirit of Brotherhood," ungkap Matthew Raynaldi, Brand Communications Bold Riders.

Keterlibatan komunitas sebenarnya telah dimulai sejak rangkaian pre-event pada Juni 2026. Lebih dari 50 komunitas motor di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah ikut dalam berbagai aktivitas, termasuk Wheels Knock, KURATOR, SABU, serta Roda Ria yang dirancang untuk mempertemukan komunitas dalam suasana yang lebih santai.

Tradisi riding bersama juga menjadi bagian penting dari acara. Melalui Rolling Wheels, peserta akan berangkat dari dua titik berbeda berdasarkan genre motor.

Komunitas Matic dan Sport berkumpul di Taman Menteng, sedangkan komunitas Custom dan Vintage memulai perjalanan dari MotoVillage Jakarta sebelum bertemu dan tiba bersama di lokasi festival.