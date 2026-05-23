Suzuki GSX-8R 2026 Makin Sangar! Warna Oranye Baru Hadir Tanpa Naik Harga

Suzuki GSX-8R dengan warna baru. (dok. Suzuki)
JawaPos.com - Suzuki kembali memberi penyegaran pada lini sportbike andalannya. Memasuki 2026, Suzuki GSX-8R hadir dengan warna oranye terang yang membuat tampilannya semakin agresif dan berbeda dari biasanya.
Menariknya, pilihan warna baru ini hadir tanpa kenaikan harga dan tetap mempertahankan performa buas mesin parallel-twin 776 cc yang menjadi andalan di segmen motor sport menengah.
Pasar motor sport kelas menengah semakin kompetitif, namun Suzuki tetap berupaya menjaga daya tarik GSX-8R melalui penyegaran visual yang lebih segar dan berani di pasar Inggris dengan pilihan warna oranye terang pada GSX-8R model 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Suzuki yang mulai berani keluar dari warna khasnya seperti biru, hitam, putih, hingga kuning yang selama ini identik dengan lini motor sport mereka.
Pilihan warna oranye baru tersebut sebenarnya bukan hal sepenuhnya baru. Sebelumnya, skema serupa sudah lebih dulu hadir pada GSX-8R di pasar Jerman dan memiliki nuansa yang mirip dengan edisi ulang tahun khusus yang dipasarkan di Prancis.
Di Jerman, GSX-8R warna oranye bahkan dibekali sejumlah aksesori tambahan sebagai standar. Mulai dari penutup jok penumpang, tuas rem dan kopling berbahan aluminium, hingga pelindung tangki dan tank pad transparan untuk meningkatkan kesan sporty sekaligus premium.
Meski tampil dengan warna baru yang lebih mencolok, Suzuki tidak melakukan ubahan pada sektor performa. GSX-8R tetap mengandalkan mesin parallel-twin 776 cc yang mampu menghasilkan tenaga 82 bhp dan torsi 57,5 lb-ft.
Karakter mesin tersebut dikenal memiliki akselerasi responsif di putaran menengah, sekaligus tetap nyaman digunakan untuk kebutuhan harian maupun touring jarak jauh.
Menariknya lagi, Suzuki memastikan warna oranye ini bukan edisi terbatas ataupun varian spesial. Artinya, konsumen bisa mendapatkan tampilan baru tersebut dengan harga yang sama seperti pilihan warna standar lainnya.
Di Inggris, Suzuki GSX-8R warna oranye tetap dipasarkan dengan banderol £8.999 atau setara kisaran Rp198 jutaan hingga Rp200 jutaan (kurs Rp22.000–Rp22.300 per Poundsterling), sama seperti varian Triton Blue, Pearl White, dan Matt Black
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi