Suzuki GSX-8R 2026 Makin Sangar! Warna Oranye Baru Hadir Tanpa Naik Harga

JawaPos.com - Suzuki kembali memberi penyegaran pada lini sportbike andalannya. Memasuki 2026, Suzuki GSX-8R hadir dengan warna oranye terang yang membuat tampilannya semakin agresif dan berbeda dari biasanya.

Menariknya, pilihan warna baru ini hadir tanpa kenaikan harga dan tetap mempertahankan performa buas mesin parallel-twin 776 cc yang menjadi andalan di segmen motor sport menengah.

Pasar motor sport kelas menengah semakin kompetitif, namun Suzuki tetap berupaya menjaga daya tarik GSX-8R melalui penyegaran visual yang lebih segar dan berani di pasar Inggris dengan pilihan warna oranye terang pada GSX-8R model 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Suzuki yang mulai berani keluar dari warna khasnya seperti biru, hitam, putih, hingga kuning yang selama ini identik dengan lini motor sport mereka.

Pilihan warna oranye baru tersebut sebenarnya bukan hal sepenuhnya baru. Sebelumnya, skema serupa sudah lebih dulu hadir pada GSX-8R di pasar Jerman dan memiliki nuansa yang mirip dengan edisi ulang tahun khusus yang dipasarkan di Prancis.

Di Jerman, GSX-8R warna oranye bahkan dibekali sejumlah aksesori tambahan sebagai standar. Mulai dari penutup jok penumpang, tuas rem dan kopling berbahan aluminium, hingga pelindung tangki dan tank pad transparan untuk meningkatkan kesan sporty sekaligus premium.

Meski tampil dengan warna baru yang lebih mencolok, Suzuki tidak melakukan ubahan pada sektor performa. GSX-8R tetap mengandalkan mesin parallel-twin 776 cc yang mampu menghasilkan tenaga 82 bhp dan torsi 57,5 lb-ft.

Karakter mesin tersebut dikenal memiliki akselerasi responsif di putaran menengah, sekaligus tetap nyaman digunakan untuk kebutuhan harian maupun touring jarak jauh.

Menariknya lagi, Suzuki memastikan warna oranye ini bukan edisi terbatas ataupun varian spesial. Artinya, konsumen bisa mendapatkan tampilan baru tersebut dengan harga yang sama seperti pilihan warna standar lainnya.