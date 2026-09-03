Kawasaki Z650 S dan Z900 2027 Dapat Warna Baru, Z900 SE Tampil Beda

JawaPos.com - Kawasaki Z650 S dan Z900 memasuki model 2027 dengan wajah baru. Bukan lewat ubahan mesin atau teknologi, melainkan pilihan warna yang lebih segar. Menariknya, Kawasaki juga memberikan warna khusus untuk Z900 SE, varian yang sudah dibekali rem Brembo dan suspensi Öhlins.

Penyegaran tersebut menjadi bagian dari strategi Kawasaki menghadirkan tampilan baru pada sejumlah model untuk tahun produksi 2027.

Kawasaki Z650 S merupakan model yang diperkenalkan untuk memperkuat jajaran motor 650 cc Kawasaki. Motor ini membawa evolusi desain dengan garis bodi yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan karakter Sugomi yang menjadi ciri khas keluarga Z.

Untuk model 2027, Kawasaki menawarkan tiga pilihan warna baru: Ebony/Metallic Carbon Gray, Candy Persimmon Red/Metallic Carbon Gray dan Pearl Blizzard White/Ebony/Candy Lime Green Type 3.

Tidak ada perubahan pada mesin maupun perangkat teknis. Artinya, pembaruan Z650 S 2027 lebih difokuskan pada pilihan warna dan tampilan.

Pembaruan serupa juga diberikan kepada Kawasaki Z900 2027. Model standar mendapatkan tiga pilihan warna, yakni Ebony/Metallic Carbon Gray, Candy Persimmon Red/Metallic Carbon Gray, serta Pearl Blizzard White/Plasma Lime Green/Ebony.

Ketiga pilihan warna tersebut tersedia untuk Z900 standar dan varian yang dibatasi untuk lisensi A2.

Sementara itu, Kawasaki Z900 SE mendapatkan kombinasi warna khusus Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray/Golden Blazed Green.

Z900 SE Punya Perangkat Lebih Tinggi Selain perbedaan warna, Z900 SE juga memiliki spesifikasi pengereman dan suspensi yang lebih tinggi dibandingkan Z900 standar.

Varian SE menggunakan rem Brembo serta suspensi Öhlins, sementara komponen tersebut tidak tersedia pada Z900 standar.