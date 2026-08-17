Tak Cuma Gagah, Ini Deretan Motor 250 cc Paling Kencang di Indonesia

JawaPos.com - Motor 250 cc menjadi salah satu pilihan menarik buat kamu yang ingin merasakan performa lebih tinggi, tanpa harus langsung naik ke kelas motor berkapasitas mesin besar.

Di Indonesia, segmen ini diisi berbagai model dengan karakter berbeda, mulai dari motor sport hingga motor bergaya retro dan adventure.

Soal kecepatan, setiap motor 250 cc tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

Kapasitas mesin yang sama bukan berarti performanya identik, karena tenaga, bobot, rasio transmisi, hingga karakter mesin turut menentukan seberapa cepat motor tersebut melaju.

Lantas, motor 250 cc mana yang punya performa paling buas? Berikut daftarnya.

1. Kawasaki Ninja ZX-25R Kalau kamu mencari motor 250 cc dengan performa mesin paling ekstrem, Kawasaki Ninja ZX-25R menjadi salah satu nama yang sulit untuk dilewatkan.

Berbeda dari mayoritas motor 250 cc yang menggunakan mesin dua silinder atau satu silinder, motor ini mengandalkan mesin empat silinder 249 cc.

Konfigurasi tersebut membuat karakter mesinnya berbeda. Putaran mesin bisa digeber tinggi dengan suara khas empat silinder, sementara tenaga yang dihasilkan juga menjadi salah satu yang terbesar di kelas 250 cc.

Dengan karakter seperti ini, Ninja ZX-25R cocok buat kamu yang mengutamakan sensasi performa dan akselerasi.