Deretan Masalah Jaecoo J5 EV yang Bikin Geger, dari Baterai Rp195 Juta hingga SPKLU Roboh

Jaecoo J5 EV. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Jaecoo J5 EV masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta otomotif. Sebab, mobil ini disebut-sebut baru tiga minggu dipakai tetapi kena masalah baterai.
Menariknya, biaya baterai disebut-sebut tembus hingga Rp 195,5 juta, lebih setengah harga dari mobil aslinya. Adapun harga Jaecoo J5 EV di Indonesia saat ini berkisar antara Rp 279.900.000 hingga Rp 337.500.000 (On The Road Jakarta).
Patut diketahui bahwa mobil ini sendiri masih mobil listrik terlaris pada 2026 dengan penjualan 20.145 unit hingga Juli 2026. Dengan basis produksi lokal, J5 EV melesat jauh meninggalkan kompetitor senegara mereka seperti BYD Atto 1 ataupun Geely EX2.
Melihat viralnya masalah kebateraian pada Jaecoo J5 EV, berikut deretan masalah yang sempat menghampiri mobil listrik terpopuler di Indonesia ini!
1. Masalah Baterai hingga Biaya Penggantian Lebih Separuh Harga Mobil
Jaecoo J5 EV disebut-sebut baru digunakan sekitar tiga minggu sebelum mengalami masalah pada bagian baterai.
Yang lebih mengejutkan, biaya penggantian baterai disebut mencapai Rp195,5 juta, atau lebih dari separuh harga mobil. Saat ini, Jaecoo J5 EV di Indonesia dibanderol Rp279.900.000 hingga Rp337.500.000 (On The Road Jakarta).
Kabar mengenai masalah Jaecoo J5 EV mencuat setelah diunggah akun Instagram @tjcarsmedia. Pemilik kendaraan bernama Theodorus mengaku mendengar suara “pletak” saat berkendara menuju Semarang. Tak lama kemudian, muncul indikator berbentuk kura-kura hijau yang membuat kecepatan mobil dibatasi hingga 30 km/jam.
Theodorus sempat mematikan mobil selama sekitar 40 menit dan kendaraan kembali normal setelah dinyalakan. Namun, indikator tersebut kembali muncul pada hari berikutnya.
Ia kemudian membawa mobilnya ke bengkel Jaecoo Semarang. Dari pemeriksaan, Theodorus mendapat informasi bahwa baterai mengalami kerusakan dan harus diganti dengan biaya hampir Rp195,5 juta.
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Jawa Pos
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