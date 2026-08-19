Jaecoo Buka Suara soal Baterai J5 EV yang Viral, Ternyata Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Jaecoo Indonesia akhirnya buka suara perihal Jaecoo J5 EV dengan biaya penggantian baterai yang viral di media sosial.

Jaecoo sendiri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai J5 EV milik pelanggan yang mengalami kerusakan pada bagian bawah kendaraan setelah mengalami insiden saat berkendara.

Bahkan, biaya penggantian baterai telah dicover semuanya oleh asuransi. Pihak asuransi sendiri telah melakukan investigasi bahwa kejadian ini murni kecelakaan, bukan cacat produk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan pada Kamis (23/7) oleh Jaecoo Indonesia melalui tim teknis di Dealer Jaecoo Semarang, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kebocoran coolant pada sistem baterai akibat insiden tersebut.

“Hasil inspeksi menemukan bekas benturan eksternal dan deformasi yang terlihat pada pelindung bawah baterai, disertai kerusakan pada area pipa pendingin baterai. Dua foto inspeksi memperlihatkan bagian pipa pendingin yang sama dalam kondisi patah di dekat titik dudukan/bracket. Kerusakan fisik tersebut menyebabkan kebocoran cairan pendingin pada sistem manajemen termal baterai,” kata manajemen Jaecoo Indonesia dalam keterangan kepada JawaPos.com, Rabu (19/8).

Keesokan harinya, dealer Jaecoo Semarang kembali berkoordinasi dengan pelanggan untuk melanjutkan pembahasan mengenai kondisi kendaraan dan proses penanganannya. Pada hari yang sama, proses pengajuan klaim asuransi dimulai dan Surat Perintah Kerja (SPK) perbaikan dari pihak asuransi akhirnya diterbitkan pada 5 Agustus 2026.

“Setelah proses tersebut, tim Dealer Jaecoo Semarang terus berkoordinasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi terbaru mengenai proses penanganan dan perbaikan kendaraan,” ungkapnya.

Akhirnya, suku cadang yang diperlukan diterima oleh dealer pada Minggu (16/8) dan proses pemasangan kendaraan pelanggan telah diselesaikan pada Selasa (18/8).

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Jaecoo menegaskan, setiap Jaecoo J5 EV dilengkapi pelindung bawah baterai sebagai perlengkapan standar, yang dirancang untuk mengurangi paparan battery pack dan komponen terkait terhadap serpihan jalan serta kontak eksternal. Foto inspeksi dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa pelindung tersebut terpasang pada kendaraan dan mengalami kerusakan akibat benturan.