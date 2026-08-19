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Nanda Prayoga
Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.22 WIB

Biaya Ganti Baterai Jaecoo J5 EV Nyaris Rp 200 Juta? Begini Aturan Garansinya

JAECOO J5 EV. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

JAECOO J5 EV. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Jaecoo J5 EV tengah menjadi perbincangan di jagat maya. Sebab, unit yang disebut baru tiga minggu dipakai baterainya bermasalah, dan biaya penggantiannya mencapai Rp 195 juta.

Tentu saja hal itu bikin heboh, karena netizen menaksir harga baterai Jaecoo lebih dari setengah harga mobil aslinya.

Sebagai informasi, harga Jaecoo J5 EV di Indonesia saat ini berkisar antara Rp 279.900.000 hingga Rp 337.500.000 (On The Road Jakarta).

Saat ini, Jaecoo J5 EV masih memimpin daftar mobil listrik terlaris di Indonesia tahun 2026 dengan penjualan 20.145 unit hingga Juli 2026.

Dengan basis produksi lokal, J5 EV melesat jauh meninggalkan kompetitor seperti BYD Atto 1 ataupun Geely EX2.

Melihat hal ini, tentu publik bertanya-tanya mengenai mekanisme dari garansi baterai Jaecoo J5 EV.

Jaecoo J5 sendiri memiliki estimasi penggantian baterai yang berada di kisaran Rp 150-170 jutaan.

Sebagai model listrik perdana Jaecoo di Indonesia, J5 EV sendiri dibekali paket perlindungan menyeluruh.

Garansi standar sendiri berada dalam jangka waktu enam tahun atau 150.000 kilometer, dilengkapi jaminan komponen high-voltage selama delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Selain itu, konsumen pun dikabarkan akan dimanjakan dengan Free Labor Service empat tahun atau 60.000 kilometer, Free Roadside Assistance selama satu tahun, Free Pick Up Service dua tahun, dan Free Internet on Vehicle selama satu tahun.

Editor: Bayu Putra
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