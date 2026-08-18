SUV PHEV DFSK E5 Plus Resmi Masuk Palembang, Segini Harganya

JawaPos.com - DFSK E5 Plus mulai memperluas pasar ke berbagai daerah setelah mendapat respons positif di GIIAS 2026. PT Sokonindo Automobile selaku APM DFSK di Indonesia kini membawa SUV PHEV tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan.

Kehadiran DFSK E5 Plus ditandai dengan regional launch di Palembang Icon, Main Atrium. Langkah ini menjadi bagian dari strategi DFSK memperkenalkan teknologi kendaraan elektrifikasi sekaligus memperluas pasar di luar Jabodetabek.

Selain Palembang, DFSK juga menggelar mall activation di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, pada 17–23 Agustus 2026. Pengunjung dapat melihat lebih dekat serta merasakan langsung SUV PHEV DFSK E5 Plus.

DFSK E5 Plus Andalkan Teknologi PHEV DFSK E5 Plus mengusung filosofi “Electric for Daily, Hybrid for Journey”. Konsep tersebut memadukan tenaga listrik untuk kebutuhan sehari-hari dengan sistem hybrid yang memberikan fleksibilitas saat melakukan perjalanan jarak jauh.

COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan ekspansi ke Palembang dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap teknologi new-energy mobility.

“Setelah mendapatkan respons yang kuat selama GIIAS 2026, kini kami membawa E5 Plus ke Palembang sebagai bagian dari langkah memperluas akses terhadap new-energy mobility di pasar regional,” ujar Franz.

Sebelum masuk ke pasar regional, DFSK E5 Plus telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengenalan kepada media, pre-book, Exclusive Press Launch, hingga peluncuran harga resmi di GIIAS 2026.

Respons pengunjung di GIIAS 2026 juga menjadi catatan positif. Booth DFSK diklaim dikunjungi lebih dari 10.000 orang dan mencatat 625 surat pemesanan kendaraan (SPK).

Harga DFSK E5 Plus di Palembang Untuk konsumen di Palembang, DFSK E5 Plus ditawarkan dengan harga khusus Rp489 juta. Kehadiran SUV PHEV ini juga didukung jaringan dealer resmi dengan layanan 3S, meliputi penjualan, servis, dan penyediaan suku cadang.