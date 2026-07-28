SUV PHEV Premium LEPAS L8 Resmi Meluncur di Indonesia, Dibanderol Rp 589 Juta

SUV PHEV premium LEPAS L8 resmi meluncur di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - LEPAS L8 resmi dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 589 juta (OTR Jakarta). SUV PHEV ini menawarkan jarak tempuh gabungan lebih dari 1.300 km, fitur premium, dan garansi mesin hingga 10 tahun.
Peningkatan minat terhadap kendaraan elektrifikasi mendorong produsen otomotif menghadirkan pilihan baru yang menggabungkan efisiensi, kenyamanan, dan teknologi canggih.
Segmen sport utility vehicle (SUV) plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) pun semakin ramai dengan kehadiran model yang menawarkan fleksibilitas penggunaan harian sekaligus kemampuan menjelajah jarak jauh.
"LEPAS L8 memadukan karakter Leopard Aesthetics, LEX Intelligent New Energy Platform, serta teknologi Plug-in Hybrid untuk menghadirkan Premium Lifestyle Mobility," ujar Vice Country Director LEPAS Indonesia, Temmy Wiradjaja, saat pengumuman harga resmi di Pullman, Central Park, Jakarta.
LEPAS Indonesia resmi memasarkan LEPAS L8 dengan harga Rp589.000.000 on the road (OTR) Jakarta. Pengumuman tersebut turut dihadiri Executive Vice President of Chery International, Chen Chunqing, sekaligus menandai dimulainya penjualan resmi SUV PHEV tersebut di Indonesia setelah sebelumnya diperkenalkan bersama identitas merek dan versi setir kanan yang melakukan debut dunia.
LEPAS L8 mengusung tema Drive Your Elegance dengan memadukan desain bergaya Leopard Aesthetics, teknologi plug-in hybrid, serta kabin yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan premium. Filosofi desainnya terinspirasi dari karakter leopard yang bergerak tenang, presisi, dan bertenaga saat dibutuhkan.
SUV ini dibangun menggunakan LEX Intelligent New Energy Platform yang dirancang khusus untuk kendaraan energi baru. Platform tersebut menawarkan empat karakter utama, yakni kabin lebih lapang melalui wheelbase 2.800 mm, stabilitas berkendara yang lebih baik, tingkat kesenyapan kabin yang optimal, serta efisiensi energi melalui kombinasi motor listrik dan mesin bensin.
Dalam mode listrik murni, LEPAS L8 diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 100 kilometer. Sementara itu, kombinasi tenaga mesin bensin dan motor listrik memungkinkan kendaraan melaju lebih dari 1.300 kilometer dalam satu kali pengisian energi dan bahan bakar.
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