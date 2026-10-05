DFSK E5 Plus Mulai Serbu 50 Mall, Strategi Baru Hadapi Persaingan Mobil PHEV

DFSK Bawa E5 Plus ke 50 Mall di Jabodetabek. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile, pemegang merek DFSK di Indonesia, memperluas strategi pemasaran DFSK E5 Plus dengan meningkatkan titik temu langsung dengan konsumen.
Setelah hadir di berbagai pameran otomotif, regional launch, dan jaringan dealer, SUV plug-in hybrid (PHEV) tersebut kini dibawa ke pusat perbelanjaan melalui program E5 Plus Exclusive Mall Experience.
Strategi ini menunjukkan upaya DFSK memperluas eksposur E5 Plus dengan mendekatkan produk ke lokasi yang menjadi bagian dari aktivitas konsumen sehari-hari.
Pendekatan mall-to-mall juga memberikan kesempatan bagi calon konsumen untuk melihat dan mengenal langsung teknologi PHEV yang ditawarkan.
Sejak diperkenalkan di Indonesia, E5 Plus telah mengikuti regional launch di enam kota, yakni Palembang, Tangerang, Medan, Bandung, Bali, dan Batam.
DFSK juga mencatat 11 kegiatan pameran di pusat perbelanjaan di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Bogor, Makassar, dan Manokwari.
Memasuki tahap berikutnya, DFSK menargetkan program mall activation hingga 50 pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek.
Sejumlah lokasi yang masuk dalam agenda antara lain Senayan City, Central Park, Margo City Depok, Kota Kasablanka, Pondok Indah Mall 2, Kelapa Gading, dan Pondok Indah Mall 1.
Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, mengatakan perluasan titik interaksi menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk membangun kehadiran merek sekaligus memperkenalkan E5 Plus secara langsung kepada calon konsumen.
“Kami ingin konsumen tidak perlu mencari E5 Plus, karena kami membawanya semakin dekat kepada mereka. Dari pameran otomotif, aktivitas dealer, hingga pusat perbelanjaan, kami terus memperluas titik kehadiran DFSK,” ujar Cing Hok dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
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