DFSK E5 Plus Kantongi 1.100 Pre-Booking Jelang GIIAS 2026, SUV PHEV Ini Siap Tantang Pasar Indonesia

JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile mencatat respons positif terhadap DFSK E5 Plus menjelang peluncuran resminya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) terbaru tersebut telah mengumpulkan 1.100 pre-booking sejak masa pemesanan dibuka pada 23 Juni 2026, menandakan tingginya minat konsumen Indonesia terhadap kendaraan elektrifikasi.

Pencapaian tersebut diumumkan dalam acara Exclusive Press Launch yang digelar di Bengkel Space SCBD, Jakarta. Dalam kesempatan itu, DFSK juga memperkenalkan konsep NICE Experience, sebuah filosofi yang menjadi dasar pengembangan DFSK E5 Plus sebagai SUV hybrid modern untuk keluarga.

Indonesia menjadi salah satu pasar prioritas bagi DFSK setelah model ini lebih dulu diperkenalkan di sejumlah negara, termasuk versi setir kanan (right-hand drive) yang meluncur di Hong Kong beberapa waktu lalu.

Kehadiran DFSK E5 Plus sekaligus menjadi bagian dari transformasi perusahaan dalam memperkuat lini kendaraan elektrifikasi dan menghadirkan solusi intelligent mobility bagi konsumen.

Chief Operating Officer (COO) PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan tingginya angka pemesanan sebelum peluncuran resmi menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi.

"Pencapaian 1.100 pre-booking bahkan sebelum peluncuran resmi menunjukkan bahwa konsumen Indonesia semakin terbuka terhadap kendaraan elektrifikasi yang mampu menghadirkan keseimbangan antara efisiensi, kenyamanan, dan fleksibilitas.

Bagi kami, DFSK E5 Plus bukan sekadar produk baru, tetapi juga bagian dari transformasi DFSK dalam menghadirkan intelligent mobility yang memberikan manfaat nyata bagi konsumen," ujar Franz Wang.

Jarak Tempuh Hingga 1.400 Kilometer Dalam sesi peluncuran media, DFSK menghadirkan empat zona interaktif yang menggambarkan keunggulan E5 Plus melalui konsep NICE Experience, yakni New Energy Long Range, Intelligent Safety, Comfort Family Space, dan Exciting Driving Experience.