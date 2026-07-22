DFSK E5 Plus Kantongi 1.100 Pre-Booking Jelang GIIAS 2026, SUV PHEV Ini Siap Tantang Pasar Indonesia

Peluncuran DFSK E5 Plus yang akan dipajang di GIIAS 2026. (DFSK)
JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile mencatat respons positif terhadap DFSK E5 Plus menjelang peluncuran resminya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) terbaru tersebut telah mengumpulkan 1.100 pre-booking sejak masa pemesanan dibuka pada 23 Juni 2026, menandakan tingginya minat konsumen Indonesia terhadap kendaraan elektrifikasi.
Pencapaian tersebut diumumkan dalam acara Exclusive Press Launch yang digelar di Bengkel Space SCBD, Jakarta. Dalam kesempatan itu, DFSK juga memperkenalkan konsep NICE Experience, sebuah filosofi yang menjadi dasar pengembangan DFSK E5 Plus sebagai SUV hybrid modern untuk keluarga.
Indonesia menjadi salah satu pasar prioritas bagi DFSK setelah model ini lebih dulu diperkenalkan di sejumlah negara, termasuk versi setir kanan (right-hand drive) yang meluncur di Hong Kong beberapa waktu lalu.
Kehadiran DFSK E5 Plus sekaligus menjadi bagian dari transformasi perusahaan dalam memperkuat lini kendaraan elektrifikasi dan menghadirkan solusi intelligent mobility bagi konsumen.
Chief Operating Officer (COO) PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan tingginya angka pemesanan sebelum peluncuran resmi menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi.
"Pencapaian 1.100 pre-booking bahkan sebelum peluncuran resmi menunjukkan bahwa konsumen Indonesia semakin terbuka terhadap kendaraan elektrifikasi yang mampu menghadirkan keseimbangan antara efisiensi, kenyamanan, dan fleksibilitas.
Bagi kami, DFSK E5 Plus bukan sekadar produk baru, tetapi juga bagian dari transformasi DFSK dalam menghadirkan intelligent mobility yang memberikan manfaat nyata bagi konsumen," ujar Franz Wang.
Dalam sesi peluncuran media, DFSK menghadirkan empat zona interaktif yang menggambarkan keunggulan E5 Plus melalui konsep NICE Experience, yakni New Energy Long Range, Intelligent Safety, Comfort Family Space, dan Exciting Driving Experience.
Zona New Energy Long Range menampilkan teknologi Plug-in Hybrid yang diklaim mampu menghasilkan jarak tempuh hingga 1.400 kilometer (NEDC) dengan kemampuan berkendara menggunakan tenaga listrik murni hingga 140 kilometer (NEDC).
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya