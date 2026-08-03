LEPAS L8 Diserahkan ke Pelanggan Perdana di GIIAS 2026, Usung Teknologi PHEV-Garansi Mesin 10 Tahun



JawaPos.com - LEPAS Indonesia memulai pengiriman unit perdana LEPAS L8 kepada konsumen dalam LEPAS L8 Customer Handover Ceremony di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Penyerahan ini menjadi awal kehadiran SUV plug-in hybrid (PHEV) tersebut di garasi para pelanggan pertama di Indonesia.

"Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi kami karena untuk pertama kalinya LEPAS L8 resmi menjadi bagian dari kehidupan para pelanggan kami," ujar Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja.

Menurut Temmy, LEPAS memandang kendaraan telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus cerminan karakter pemiliknya. "Kami percaya kendaraan telah menjadi bagian dari gaya hidup dan karakter pemiliknya. Karena itu kami menghadirkan desain, teknologi, sekaligus pengalaman kepemilikan yang terus kami bangun bersama pelanggan," katanya.

LEPAS L8 hadir sebagai SUV PHEV premium yang mengusung filosofi desain Leopard Aesthetics. Inspirasi tersebut diterjemahkan melalui tampilan eksterior yang elegan dengan karakter tegas, dipadukan teknologi elektrifikasi untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman.

"Kami ingin menghadirkan semangat Drive Your Elegance melalui setiap perjalanan yang dijalani pelanggan," ucap Temmy.

Dari sisi teknologi, LEPAS L8 dibangun menggunakan LEX Intelligent New Energy Platform yang mengusung konsep Four More, yaitu More Stable, More Spacious, More Quiet, dan More Efficient. Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan stabilitas, efisiensi, kenyamanan kabin, sekaligus memberikan ruang yang lebih lapang.

Sebagai kendaraan plug-in hybrid, LEPAS L8 diklaim mampu menempuh lebih dari 100 kilometer dalam mode listrik murni. Sementara jarak tempuh gabungan mencapai lebih dari 1.300 kilometer sehingga mendukung mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Fitur yang disematkan juga cukup lengkap, mulai dari Automated Parking Assist (APA), Remote Parking Assist (RPA), Active Fragrance System, ambient lighting 256 warna, hingga kabin dengan tingkat kesenyapan yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan selama berkendara.