VinFast Resmi Debut di Pasar Motor Listrik Indonesia, Hadirkan Evo, Feliz II, dan Viper

JawaPos.com - VinFast resmi memasuki pasar motor listrik Indonesia dengan meluncurkan tiga model sekaligus, yakni VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper.

Kehadiran ketiganya menandai debut perdana produsen otomotif asal Vietnam tersebut di segmen roda dua listrik Tanah Air, sekaligus memperluas persaingan di pasar yang mulai diisi berbagai merek global.

Ketiga motor listrik tersebut menawarkan karakter yang berbeda, mulai dari desain sporty hingga model untuk penggunaan harian. Seluruhnya mengusung teknologi motor listrik terbaru, baterai LFP yang dapat ditukar (battery swapping), serta pilihan kepemilikan baterai maupun skema berlangganan.

Peluncuran dilakukan melalui ajang VinFast E-Motorcycle Experience Day di Tribeca, Jakarta, pada 18 Juli 2026. Dalam acara tersebut, masyarakat dapat melihat langsung seluruh model, mengikuti sesi test ride, hingga mencoba teknologi battery swapping yang menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik VinFast.

Tiga Model dengan Karakter Berbeda VinFast Viper diposisikan sebagai model bergaya sporty yang menyasar pengendara muda. Sementara VinFast Feliz II dan VinFast Evo dikembangkan dari model yang telah lebih dahulu dipasarkan di Vietnam, dengan sejumlah penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan pengguna di Indonesia.

Ketiga motor tersebut menggunakan motor BLDC in-wheel bertenaga 5.200 watt. VinFast Viper dan Feliz II memiliki kecepatan maksimum 90 km/jam, sedangkan VinFast Evo mampu melaju hingga 80 km/jam.

Seluruh model dibekali dua slot baterai di bawah jok yang dapat menampung dua baterai LFP berkapasitas 1,5 kWh. Dengan dua baterai terpasang dan terisi penuh, VinFast Evo diklaim mampu menempuh jarak hingga 150 kilometer.

Sementara VinFast Viper dan VinFast Feliz II memiliki jarak tempuh hingga 145 kilometer, sehingga dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan di kawasan perkotaan.