VinFast Boyong Lini EV Terlengkap di GIIAS 2026, Tawarkan Ekosistem dan Program Kepemilikan Menguntungkan

JawaPos.com - Persaingan kendaraan listrik di Indonesia semakin bergeser dari hanya menghadirkan produk-produk baru menuju pembangunan ekosistem yang mampu memberikan kemudahan bagi konsumen.
VinFast sendiri adalah pelopor yang menyiapkan infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual, hingga program kepemilikan yang menguntungkan.
Seluruh aspek tersebut menjadi daya tarik utama yang ditawarkan produsen otomotif asal Vietnam itu di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
"Melalui GIIAS 2026, kami ingin masyarakat Indonesia merasakan langsung bagaimana VinFast menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, sehingga pengalaman memiliki mobil listrik menjadi lebih mudah, nyaman, dan bebas khawatir," ujar CEO VinFast Southeast Asia Antonio Zara.
Di GIIAS 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, mulai 30 Juli hingga 9 Agustus, VinFast menghadirkan lini kendaraan listrik yang semakin lengkap. Model yang diboyong meliputi VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7, Nerio Green, Herio Green, hingga Limo Green.
Seluruh line-up tersebut dipadukan dengan konsep Drive Worry Free, yaitu pendekatan layanan kepemilikan kendaraan listrik yang didukung lima pilar utama, yakni Zero Operating Cost, Battery Peace of Mind, Ownership Confidence, Service Confidence, dan Business Confidence.
Melalui konsep tersebut, VinFast menawarkan berbagai dukungan kepada konsumen mulai dari proses pembelian kendaraan, kemudahan pengisian daya, jaminan baterai, layanan purnajual, hingga program yang dirancang untuk menjaga nilai kendaraan dalam jangka panjang.
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