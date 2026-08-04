VinFast VF MPV 7 Disulap Jadi Mobil Petualangan Keluarga, Tampil Kekar dengan Sentuhan Minimalis

VinFast menghadirkan sisi lain VF MPV 7 di GIIAS 2026 lewat konsep modifikasi bergaya adventure. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Mobil keluarga identik dengan kenyamanan dan kepraktisan. Namun, konsep tersebut bisa dipadukan dengan karakter petualang tanpa harus melakukan ubahan ekstrem.
Hal itu terlihat dari salah satu mobil yang tampil di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
VinFast menghadirkan VF MPV 7 dengan sentuhan modifikasi bergaya adventure. Ubahannya memang sederhana, tetapi cukup mengubah karakter MPV listrik tujuh penumpang tersebut menjadi kendaraan yang siap menemani perjalanan keluarga ke berbagai destinasi wisata.
Perubahan paling mencolok hadir pada tampilan eksterior. Bodi putih dipadukan livery berwarna oranye yang membentang di sejumlah panel bodi.
Grafisnya mengusung tema perjalanan dengan ilustrasi pegunungan, gurun, hingga jalur eksplorasi sehingga menghadirkan nuansa overland yang kuat.
Detail menarik lainnya terdapat pada bagian samping mobil. Di area tersebut terpasang livery yang highlight-nya adalah ilustrasi siluet sebuah keluarga yang sedang berkemah di dekat tenda.
Sentuhan ini membuat tema petualangan terasa menyatu dengan identitas VF MPV 7 sebagai kendaraan untuk mengakomodasi aktivitas keluarga.
Ubahan berikutnya menyasar sektor kaki-kaki. VinFast mengganti pelek standar dengan pelek aftermarket dualtone berwarna gunmetal dan silver yang memiliki desain lebih agresif.
Ukurannya tetap 19 inci, tetapi dipadukan ban berprofil 255/55 yang terlihat lebih tebal sehingga membuat tampilan mobil semakin berisi.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut