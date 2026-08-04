VinFast VF MPV 7 Disulap Jadi Mobil Petualangan Keluarga, Tampil Kekar dengan Sentuhan Minimalis







JawaPos.com - Mobil keluarga identik dengan kenyamanan dan kepraktisan. Namun, konsep tersebut bisa dipadukan dengan karakter petualang tanpa harus melakukan ubahan ekstrem.

Hal itu terlihat dari salah satu mobil yang tampil di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

VinFast menghadirkan VF MPV 7 dengan sentuhan modifikasi bergaya adventure. Ubahannya memang sederhana, tetapi cukup mengubah karakter MPV listrik tujuh penumpang tersebut menjadi kendaraan yang siap menemani perjalanan keluarga ke berbagai destinasi wisata.

Livery bertema petualangan keluarga menjadi daya tarik utama.

Perubahan paling mencolok hadir pada tampilan eksterior. Bodi putih dipadukan livery berwarna oranye yang membentang di sejumlah panel bodi.

Grafisnya mengusung tema perjalanan dengan ilustrasi pegunungan, gurun, hingga jalur eksplorasi sehingga menghadirkan nuansa overland yang kuat.

Detail menarik lainnya terdapat pada bagian samping mobil. Di area tersebut terpasang livery yang highlight-nya adalah ilustrasi siluet sebuah keluarga yang sedang berkemah di dekat tenda.

Sentuhan ini membuat tema petualangan terasa menyatu dengan identitas VF MPV 7 sebagai kendaraan untuk mengakomodasi aktivitas keluarga.

Pelek aftermarket 19 inci dengan ban berprofil tebal membuat tampilan VinFast VF MPV 7 semakin gagah.

Ubahan berikutnya menyasar sektor kaki-kaki. VinFast mengganti pelek standar dengan pelek aftermarket dualtone berwarna gunmetal dan silver yang memiliki desain lebih agresif.