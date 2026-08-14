5 Motor yang Cocok Buat Perempuan, Ringan dan Nyaman Dipakai Harian

Rekomendasi motor yang cocok untuk perempuan. (Ilustrasi GPT)
JawaPos.com - Buat perempuan yang menggunakan motor untuk aktivitas sehari-hari, memilih kendaraan tidak hanya soal tampilan yang menarik. Faktor seperti bobot motor, tinggi jok, posisi kaki saat berhenti, hingga kemudahan ketika harus memarkir kendaraan bisa sangat memengaruhi kenyamanan selama berkendara.
Apalagi jika motor digunakan untuk pergi kerja, kuliah, berbelanja, atau sekadar bepergian di tengah padatnya jalan perkotaan. Motor yang ringan dan mudah dikendalikan tentu bisa membuat aktivitas berkendara terasa lebih praktis.
Berikut 5 pilihan motor yang bisa dipertimbangkan perempuan berdasarkan karakter dan kebutuhan sehari-hari!
Honda BeAT cocok buat perempuan yang mencari motor dengan bodi kompak dan bobot yang relatif ringan. Ukurannya membuat motor ini lebih mudah dikendalikan, terutama bagi pengendara yang memiliki postur tubuh tidak terlalu tinggi atau masih merasa kesulitan ketika mengendalikan motor dengan bodi besar.
Dimensinya yang ramping juga memudahkan ketika harus melewati jalan sempit atau memarkir motor di tempat terbatas.
Buat perempuan yang setiap hari menggunakan motor untuk bekerja atau kuliah, karakter tersebut bisa menjadi kelebihan karena motor tidak terlalu melelahkan ketika digunakan untuk bermanuver di tengah kemacetan.
Honda Scoopy bisa menjadi pilihan buat perempuan yang ingin menggabungkan fungsi kendaraan harian dengan desain yang lebih stylish. Tampilan retro-modern membuat motor ini cukup populer di kalangan pengendara yang ingin kendaraan dengan karakter visual yang berbeda.
Selain penampilan, Scoopy juga memiliki dimensi yang relatif kompak sehingga tidak terlalu merepotkan ketika digunakan di perkotaan.
Buat kamu yang sering membawa tas atau barang pribadi, aspek kepraktisan seperti ruang penyimpanan juga menjadi pertimbangan penting ketika memilih skutik untuk aktivitas harian.
Yamaha Fazzio cocok buat perempuan yang lebih memperhatikan desain motor tetapi tetap membutuhkan kendaraan praktis untuk sehari-hari. Bentuknya yang modern-retro memberikan kesan stylish sehingga bisa menjadi pilihan buat kamu yang ingin motor dengan tampilan lebih fashionable.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur