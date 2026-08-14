5 Motor yang Cocok Buat Perempuan, Ringan dan Nyaman Dipakai Harian

JawaPos.com - Buat perempuan yang menggunakan motor untuk aktivitas sehari-hari, memilih kendaraan tidak hanya soal tampilan yang menarik. Faktor seperti bobot motor, tinggi jok, posisi kaki saat berhenti, hingga kemudahan ketika harus memarkir kendaraan bisa sangat memengaruhi kenyamanan selama berkendara.

Apalagi jika motor digunakan untuk pergi kerja, kuliah, berbelanja, atau sekadar bepergian di tengah padatnya jalan perkotaan. Motor yang ringan dan mudah dikendalikan tentu bisa membuat aktivitas berkendara terasa lebih praktis.

Berikut 5 pilihan motor yang bisa dipertimbangkan perempuan berdasarkan karakter dan kebutuhan sehari-hari!

1. Honda BeAT Honda BeAT cocok buat perempuan yang mencari motor dengan bodi kompak dan bobot yang relatif ringan. Ukurannya membuat motor ini lebih mudah dikendalikan, terutama bagi pengendara yang memiliki postur tubuh tidak terlalu tinggi atau masih merasa kesulitan ketika mengendalikan motor dengan bodi besar.

Dimensinya yang ramping juga memudahkan ketika harus melewati jalan sempit atau memarkir motor di tempat terbatas.

Buat perempuan yang setiap hari menggunakan motor untuk bekerja atau kuliah, karakter tersebut bisa menjadi kelebihan karena motor tidak terlalu melelahkan ketika digunakan untuk bermanuver di tengah kemacetan.

2. Honda Scoopy Honda Scoopy bisa menjadi pilihan buat perempuan yang ingin menggabungkan fungsi kendaraan harian dengan desain yang lebih stylish. Tampilan retro-modern membuat motor ini cukup populer di kalangan pengendara yang ingin kendaraan dengan karakter visual yang berbeda.

Selain penampilan, Scoopy juga memiliki dimensi yang relatif kompak sehingga tidak terlalu merepotkan ketika digunakan di perkotaan.

Buat kamu yang sering membawa tas atau barang pribadi, aspek kepraktisan seperti ruang penyimpanan juga menjadi pertimbangan penting ketika memilih skutik untuk aktivitas harian.