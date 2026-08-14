Sudah Berumur Tapi Masih Bandel, 5 Motor Ini Nggak Kalah dari Model Baru

JawaPos.com - Punya motor yang sudah berumur bukan berarti kamu harus buru-buru menggantinya dengan model baru. Selama mesin masih sehat dan perawatannya dilakukan secara rutin, ada sejumlah motor lama yang tetap nyaman dipakai untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Bahkan, beberapa motor yang sudah berusia cukup tua masih punya banyak penggemar karena dikenal bandel, mudah dirawat, dan suku cadangnya relatif gampang ditemukan. Bagi kamu yang tidak terlalu mengejar fitur terbaru, mempertahankan motor lama bisa menjadi pilihan yang masuk akal.

Berikut 5 motor tua yang terkenal bandel dan mudah dirawat! 1. Honda Supra X 125 Honda Supra X 125 menjadi salah satu motor yang cukup mudah ditemui di jalanan Indonesia, termasuk unit-unit yang usianya sudah cukup tua.

Motor bebek ini dikenal punya mesin yang sederhana dan relatif mudah dirawat, sehingga masih banyak digunakan untuk aktivitas harian seperti bekerja, sekolah, atau berbelanja.

Dengan perawatan rutin seperti mengganti oli, mengecek kondisi rantai, rem, dan sistem kelistrikan, Supra X 125 lawas masih bisa terasa nyaman digunakan. Ketersediaan suku cadang juga menjadi salah satu alasan motor ini tetap menarik untuk dipertahankan.

2. Yamaha Jupiter MX Yamaha Jupiter MX juga menjadi salah satu motor lama yang masih menarik untuk digunakan hingga sekarang. Motor bebek tersebut menawarkan karakter mesin yang cukup bertenaga, sehingga tidak hanya cocok untuk perjalanan dalam kota, tetapi juga masih nyaman ketika digunakan melewati jalan yang menanjak.

Meski sudah berumur, kondisi motor tentu sangat bergantung pada bagaimana pemilik sebelumnya merawatnya. Unit yang mendapatkan servis secara rutin dan tidak sering dipaksa bekerja di luar kemampuannya biasanya masih bisa digunakan dengan nyaman untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Honda Vario 125

Honda Vario 125 generasi lama bisa menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin menggunakan skuter matik tanpa harus membeli motor keluaran terbaru. Desainnya memang sudah berbeda dari model sekarang, tetapi untuk kebutuhan harian, motor ini masih menawarkan kepraktisan yang cukup baik.