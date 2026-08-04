Lepas Catat Lebih dari 550 Sesi Test Drive E4 EV dan L8 PHEV di GIIAS 2026

JawaPos.com - Antusiasme pengunjung terhadap kendaraan elektrifikasi terlihat jelas di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Tak sedikit calon konsumen yang kini tidak lagi hanya mengamati desain atau mempelajari spesifikasi kendaraan.

Tetapi memilih merasakan langsung performa, kenyamanan, hingga teknologi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan membeli.

Fenomena tersebut dirasakan oleh Lepas selama penyelenggaraan GIIAS 2026. Booth mereka dikunjungi pengunjung yang ingin menjajal langsung dua model andalannya, yakni Lepas E4 EV dan Lepas L8 PHEV, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pengalaman berkendara kendaraan elektrifikasi.

Mengusung filosofi Drive Your Elegance, Lepas berupaya menghadirkan perpaduan desain, teknologi, dan kenyamanan yang dirancang mengikuti kebutuhan mobilitas masyarakat modern.

Bagi mereka, nilai sebuah kendaraan tidak hanya terletak pada tampilannya, tetapi juga pada pengalaman yang dirasakan penggunanya saat berada di balik kemudi.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya melihat Lepas dari tampilannya, tetapi juga merasakan langsung kenyamanan, teknologi, dan kualitas berkendaranya. Melalui pengalaman tersebut, kami berharap mereka dapat memahami makna dari semangat Drive Your Elegance yang menjadi filosofi Lepas," ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia.

Minat tersebut tercermin dari tingginya jumlah peserta test drive untuk unit-unit Lepas selama pameran berlangsung.

Hingga pengujung pekan pertama GIIAS 2026, lebih dari 550 pengunjung telah mencoba langsung Lepas E4 EV maupun Lepas L8 PHEV.