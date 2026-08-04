Denza Absen di GIIAS 2026 Usai Sengketa Merek dengan WORCAS Ditolak MA

JawaPos.com - Absennya merek kendaraan listrik premium Denza di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tengah menjadi sorotan.

Nama Denza tidak tercantum dalam daftar peserta resmi pameran otomotif terbesar di Indonesia itu.

Di sisi lain, sengketa merek 'Denza' antara BYD Company Limited dan WORCAS telah diputus oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Meski waktu absennya Denza bertepatan dengan putusan tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari Denza maupun BYD, yang menyebut bahwa ketidakhadiran mereka di GIIAS 2026 berkaitan dengan sengketa merek tersebut.

Dengan demikian, penyebab absennya merek kendaraan listrik premium itu di ajang GIIAS 2026 belum dapat dipastikan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan BYD Company Limited dalam sengketa merek 'Denza' melawan WORCAS.

Putusan tersebut sekaligus menguatkan penerapan prinsip 'first to file', yakni hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Putusan itu kembali menegaskan pentingnya aspek perlindungan hak kekayaan intelektual bagi perusahaan yang ingin menjalankan bisnis di Indonesia.

Diketahui, dalam sistem hukum merek yang berlaku, kepemilikan suatu merek tidak ditentukan oleh siapa yang pertama kali menggunakan nama tersebut secara global. Melainkan oleh pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran secara sah di Indonesia.