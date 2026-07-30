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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 30 Juli 2026 | 17.53 WIB

GIIAS 2026 Jadi Panggung BYD Lengkapi Lini M6 dengan Teknologi EV dan Dual Mode

BYD memanfaatkan GIIAS 2026 untuk melengkapi lini M6 dengan pilihan teknologi EV dan Dual Mode. (Istimewa) - Image

BYD memanfaatkan GIIAS 2026 untuk melengkapi lini M6 dengan pilihan teknologi EV dan Dual Mode. (Istimewa)

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan energi baru di Indonesia terus melaju seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang efisien dan mampu mengakomodasi beragam pola mobilitas.

Di tengah tren tersebut, produsen otomotif mulai menghadirkan lebih banyak pilihan teknologi agar konsumen dapat menentukan kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan sehari-hari hingga perjalanan jarak jauh.

"Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi BYD, dengan kebutuhan mobilitas yang terus berkembang dan beragam di setiap daerah," ujar President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao saat peluncuran produk di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Melalui pameran otomotif terbesar di Indonesia itu, BYD melengkapi lini MPV M6 dengan dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (EV) dan Dual Mode (DM). Bersamaan dengan itu, perusahaan juga meluncurkan generasi terbaru BYD M6 EV yang kini memiliki jarak tempuh hingga 450 kilometer dalam sekali pengisian daya.

"Kami ingin menghadirkan lebih banyak pilihan agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat beralih ke kendaraan energi baru sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Eagle.

Menurut dia, BYD M6 menjadi representasi strategi perusahaan dalam menyediakan dua teknologi berbeda pada satu model. Dengan begitu, konsumen dapat memilih kendaraan yang paling sesuai dengan karakter penggunaan masing-masing.

Generasi terbaru BYD M6 EV diproduksi sepenuhnya di Indonesia. Pada varian Standard, kapasitas baterainya meningkat menjadi 58 kWh dengan jarak tempuh hingga 450 kilometer.

Peningkatan juga dilakukan pada sektor performa. Varian Standard kini menghasilkan tenaga maksimum 150 kW dan torsi 310 Nm, sehingga mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 7,9 detik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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