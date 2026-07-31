Menperin Agus Gumiwang Beri Apresiasi untuk BYD, Produksi Lokal M6 DM Jadi Sorotan di GIIAS 2026

JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali menyapa pecinta otomotif. Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa pemerintah bangga mampu melaksanakan salah satu pameran terbesar di dunia ini setahun sekali.

“Kita mampu melaksanakannya setahun sekali dan setiap tahunnya peserta bertambah dan mencetak sejarah baru meskipun setiap tahun diselenggarakan,” kata Agus Gumiwang di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (30/7).

Dalam kesempatannya, Menperin Agus menyambangi Booth BYD bersama jajaran kementerian. Kehadiran rombongan disambut oleh President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, didampingi Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan.

Dalam kunjungan tersebut, BYD memperkenalkan BYD M6 Dual Mode (DM), kendaraan yang telah diproduksi secara penuh di dalam negeri. Model ini dirancang sebagai kendaraan keluarga dengan konsep electric-first, serta menawarkan efisiensi bahan bakar yang diklaim mampu mencapai hingga 65 kilometer per liter.

Langkah BYD menghadirkan kendaraan hasil produksi lokal itu memperoleh apresiasi dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Menurutnya, komitmen perusahaan dalam menanamkan investasi, mengembangkan fasilitas manufaktur di Indonesia, serta menghadirkan inovasi kendaraan energi baru menjadi kontribusi penting bagi penguatan industri otomotif nasional.

Selain memperkenalkan BYD M6 DM, BYD juga menampilkan pembaruan pada BYD M6 EV yang menjadi bagian dari pengembangan keluarga BYD M6 di pasar Indonesia.

Saat berkeliling di booth BYD pada GIIAS 2026, Menteri Perindustrian melihat secara langsung jajaran BYD M6 yang kini hadir semakin lengkap, sejalan dengan pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga Indonesia.

Saat ini, keluarga BYD M6 tersedia dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (EV) dan Dual Mode (DM).