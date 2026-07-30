Changan Nevo Q05 Tantang BYD dan Chery, Harga Mulai Rp 309 Juta

JawaPos.com - Persaingan mobil listrik di Indonesia kembali memanas. Changan resmi meluncurkan Nevo Q05 pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV listrik kompak ini hadir di segmen harga Rp300 jutaan dengan menawarkan kombinasi jarak tempuh, teknologi modern, dan kabin yang lapang.

Changan menghadirkan Nevo Q05, SUV listrik yang menyasar pengguna perkotaan dan keluarga muda. Model ini dipasarkan dalam dua varian, yakni Pro dan Max, dengan harga peluncuran mulai Rp309 juta selama GIIAS 2026.

Peluncuran Nevo Q05 sekaligus menandai kehadiran sub-brand Nevo di Indonesia setelah sebelumnya Changan memperkenalkan lini Deepal.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengatakan Nevo dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan listrik dengan teknologi modern dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

"Salah satu daya tarik Nevo Q05 adalah kemampuan menjelajah hingga 462 kilometer berdasarkan standar NEDC dalam sekali pengisian daya," ujarnya saat peluncuran di GIIAS 2026 di Tangerang Selatan (29/7).

SUV listrik ini juga mendukung DC Fast Charging yang diklaim mampu mengisi daya baterai dari 30 persen hingga 80 persen dalam waktu sekitar 15 menit, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu saat perjalanan.

Selain itu, tersedia fitur Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan mobil menyuplai listrik ke berbagai perangkat elektronik saat berada di luar ruangan.

Kabin Lega untuk Keluarga Nevo Q05 dibangun dengan wheelbase 2.735 mm yang memberikan ruang kabin lebih lapang, terutama bagi penumpang baris kedua.

Bagasinya memiliki kapasitas 540 liter dan dapat diperluas hingga 1.380 liter ketika kursi belakang dilipat. Mobil ini juga dilengkapi 27 ruang penyimpanan di berbagai bagian kabin untuk menunjang kebutuhan harian.