Jetour T2 i-DM Resmi Meluncur di GIIAS 2026, Ditawarkan Rp 688 Juta

JawaPos.com - PT Jetour Sales Indonesia resmi meluncurkan Jetour T2 i-DM pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV plug-in hybrid (PHEV) tersebut dipasarkan dengan harga Rp 688.000.000 on the road (OTR) Jakarta.

Kehadiran Jetour T2 i-DM menjadi bagian dari langkah perusahaan memperluas lini kendaraan elektrifikasi di pasar Indonesia. Model ini menggabungkan karakter SUV bergaya petualangan dengan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang dirancang untuk menawarkan keseimbangan antara performa, efisiensi, dan kenyamanan berkendara.

President Director PT Jetour Sales Indonesia Caroline Ling mengatakan peluncuran Jetour T2 i-DM menjadi tonggak baru bagi perusahaan dalam menghadirkan teknologi i-DM ke pasar Indonesia.

"Kami bangga dapat secara resmi menghadirkan Jetour T2 i-DM ke Indonesia. Kehadiran model ini merupakan langkah penting bagi Jetour dalam membawa era baru Adventure SUV ke pasar Indonesia, sekaligus memperluas akses konsumen terhadap teknologi i-DM kami," ujar Caroline di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).

Jetour T2 i-DM dikembangkan dari Jetour T2 yang lebih dulu dipasarkan secara global. Perusahaan menyebut model tersebut telah membukukan penjualan kumulatif lebih dari 500 ribu unit dalam kurun 33 bulan. Di Indonesia, Jetour T2 juga diklaim menjadi kontributor penjualan terbesar perusahaan sekaligus menempati posisi sebagai mobil merek Tiongkok bermesin pembakaran internal (ICE) terlaris pada semester pertama 2026.

Pada versi terbaru ini, Jetour menyematkan teknologi Intelligent Dual Mode yang mengombinasikan mesin Hybrid Dedicated Engine generasi kelima ACTECO 1.5 TGDI, baterai CATL LFP berkapasitas 18,4 kWh, serta transmisi Dedicated Hybrid Transmission tiga percepatan yang dipadukan dengan dua motor listrik.

Menurut perusahaan, kombinasi tersebut memungkinkan Jetour T2 i-DM menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh. Mobil ini juga dilengkapi sistem Energy Recovery yang secara otomatis mengubah energi saat kendaraan melambat atau melakukan pengereman menjadi tenaga listrik untuk mengisi kembali baterai.