Mengupas Fitur Jetour T2 i-DM dari ADAS Level 2 hingga V2L untuk Camping

JawaPos.com - SUV plug-in hybrid kini bukan hanya soal irit bahan bakar. Jetour T2 i-DM hadir membawa sederet fitur modern, mulai dari teknologi hybrid pintar, ADAS Level 2, panoramic sunroof, hingga kemampuan menjelajah lebih dari 1.200 kilometer dalam sekali pengisian baterai dan tangki penuh.

Jetour T2 i-DM dirancang sebagai SUV plug-in hybrid yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan mobilitas, mulai dari penggunaan harian di perkotaan hingga perjalanan lintas kota. Mobil ini mengandalkan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang mengombinasikan tenaga listrik dan mesin bensin secara otomatis sesuai kondisi berkendara.

Sistem tersebut dipadukan dengan mesin 1.5 TGDI serta transmisi 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission (3DHT) dan dua motor listrik. Kombinasi ini menghasilkan tenaga hingga 224 PS dan torsi 390 Nm, sekaligus menawarkan efisiensi bahan bakar yang tinggi.

Untuk mendukung perjalanan jauh, Jetour membekali T2 i-DM dengan baterai CATL LFP berkapasitas 18,4 kWh yang mendukung DC Fast Charging. Pengisian daya dari 30 hingga 80 persen hanya membutuhkan sekitar 27 menit. Dengan baterai penuh dan tangki bahan bakar terisi, SUV ini diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer.

Prioritaskan Keselamatan

Selain performa, sektor keselamatan menjadi salah satu keunggulan Jetour T2 i-DM. Baterai CATL LFP yang digunakan telah mengantongi sertifikasi IP68, sehingga tahan terhadap debu dan air, serta mampu bertahan saat terendam hingga satu meter selama 48 jam.

Baterai juga dilengkapi High Voltage Cut-Off yang dapat memutus arus listrik hanya dalam waktu 2 milidetik ketika terjadi kondisi darurat.

Perlindungan semakin maksimal berkat penggunaan struktur bodi Hardtop Cage Body Monocoque dengan 80 persen material baja berkekuatan tinggi. Struktur ini dirancang untuk meningkatkan kekakuan bodi sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi seluruh penumpang.

Jetour juga menyematkan 15 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) Level 2 yang didukung radar dan kamera BOSCH. Sistem ini membantu pengemudi mendeteksi kendaraan, pejalan kaki, hingga potensi bahaya di sekitar mobil. Keamanan penumpang turut didukung oleh enam airbag.

Kabin Modern dan Nyaman Masuk ke dalam kabin, JETOUR T2 i-DM menawarkan berbagai fitur yang mendukung kenyamanan berkendara. SUV ini menggunakan layar sentuh 15,6 inci yang ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8155, dipadukan dengan panel instrumen digital 10,25 inci.

Fitur hiburan dan konektivitas juga cukup lengkap, mulai dari Wireless Apple CarPlay, Android Auto, hingga 4-Zone Voice Control yang memungkinkan sejumlah fungsi kendaraan dioperasikan melalui perintah suara.