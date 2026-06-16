Hadirkan Kampanye FIFA World Cup 2026, Valvoline Soroti Perjalanan Pengendara dan Peran Mekanik

Ilustrasi mengisi cairan pelumas pada mobil. (Istimewa)
JawaPos.com - Momen FIFA World Cup 2026 dimanfaatkan pelaku industri otomotif untuk menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan konsumen. Ajang sepak bola terbesar di dunia itu dinilai memiliki semangat yang sejalan dengan perjalanan para pengendara, mulai dari dedikasi, performa, hingga kesiapan kendaraan dalam menempuh perjalanan jauh.
"FIFA World Cup menginspirasi miliaran orang melalui semangat performa, dedikasi, dan kerja keras," ujar Country Manager Indonesia Valvoline Global Operations Kurniawan Indra.
Menurut dia, momentum tersebut juga menjadi kesempatan menghadirkan produk dan inovasi yang mendukung pengendara, bengkel, serta industri otomotif nasional.
Melalui statusnya sebagai Official Supporter FIFA World Cup 2026, Valvoline Global menjalankan kampanye bertajuk The Original Motor Oil. For the Driven. yang mengangkat kisah perjalanan para penggemar sepak bola menuju lokasi pertandingan. Kampanye itu menggambarkan tekad dan semangat yang juga dimiliki para pengguna kendaraan dalam aktivitas sehari-hari.
Perusahaan yang telah berusia 160 tahun dan hadir di lebih dari 140 negara tersebut juga menyoroti pentingnya performa kendaraan yang tetap optimal selama perjalanan. Karena itu, perlindungan mesin melalui pelumas menjadi salah satu aspek yang ikut mendapat perhatian dalam kampanye tersebut.
Selain menyasar pengendara, Valvoline mengangkat peran mekanik melalui inisiatif Valvoline Supports Mechanics. Program tersebut menghadirkan kesempatan pengembangan keterampilan, akses edukasi, dan berbagai sumber daya untuk membantu meningkatkan kompetensi para profesional otomotif.
"FIFA World Cup 2026 merupakan perayaan atas semangat, dedikasi, dan kemampuan menyatukan banyak orang. Kami juga terus mendukung mekanik dan komunitas otomotif yang menjaga masyarakat tetap bergerak setiap hari," kata Kurniawan Indra.
Di Indonesia, Valvoline menyebut akan terus menghadirkan produk pelumas, mendukung jaringan bengkel dan mekanik, serta menjalankan berbagai program peningkatan profesionalisme bagi pelaku industri otomotif.
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