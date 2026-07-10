Pertamina Lubricants Perkuat Produksi Oli Nasional, Pabrik Gresik Siap Pasok Indonesia Timur

Pertamina Lubricants terapkan standar HSSE juga menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pelumas. (Pertamina)
JawaPos.com - PT Pertamina Lubricants (PTPL) terus memperkuat kapasitas produksi dan distribusi pelumas nasional seiring meningkatnya kebutuhan oli di Indonesia yang kini mencapai sekitar 1,23 miliar liter per tahun.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui Production Unit Gresik, yang menjadi tulang punggung pasokan pelumas untuk kawasan Indonesia bagian timur.
Pabrik yang memiliki kapasitas produksi hingga 120.000 kiloliter per tahun tersebut memasok berbagai produk pelumas untuk wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, hingga daerah lain di Indonesia Timur.
Untuk menjaga ketersediaan produk di tengah tingginya permintaan pasar, Pertamina Lubricants menerapkan standar Health, Safety, Security & Environment (HSSE) secara menyeluruh pada setiap proses produksi.
Mulai dari penerimaan bahan baku, proses blending, filling, hingga distribusi produk dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas.
Penerapan standar HSSE juga menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pelumas, keandalan operasional pabrik, serta memastikan pasokan kepada pelanggan tetap berjalan secara berkelanjutan.
Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, mengatakan perusahaan terus meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kualitas produk dan jaringan distribusi agar kebutuhan pasar tetap terpenuhi.
"Di tengah dinamika pasar, pelanggan membutuhkan kepastian bahwa pelumas yang mereka gunakan selalu tersedia saat dibutuhkan. Karena itu kami terus memperkuat kapasitas produksi, menjaga kualitas produk, serta memastikan distribusi berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat maupun sektor industri dapat terpenuhi secara berkelanjutan," ujarnya.
Selain mengandalkan fasilitas produksi modern, Pertamina Lubricants juga didukung jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia.
Saat ini perusahaan memiliki 7 Sales Region dan 134 distributor, sehingga produk pelumas Pertamina dapat didistribusikan lebih cepat dan menjangkau berbagai daerah.
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